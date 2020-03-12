Чт, 12.03.2020
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L'Equipe: на днях УЕФА объявит о переносе Евро-2020 на следующий год

Логотип и кубок чемпионата Европы по футболу 2020 года

ФОТО: MICHAELA REHLE/REUTERS

УЕФА объявит во вторник, что Евро-2020 будет перенесено на 2021 год из-за COVID-19, сообщает французское издание L'Équipe.

Во второй половине дня в четверг было объявлено, что руководящий орган Европы по футболу на следующей неделе проведет видеоконференцию, чтобы обсудить реакцию европейского футбола на вспышку коронавируса.

Обсуждения будут включать все внутренние и европейские соревнования, в том числе Евро-2020.

Чтобы перенести Евро, УЕФА придется договориться с ФИФА, которая летом 2021-го планирует провести клубный чемпионат мира.

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