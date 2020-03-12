Некоторые вузы Эстонии в ближайшие дни будут закрыты, обучение переходит на домашний режим

Художественная академия будет закрыта для студентов до 22 марта. Тем не менее, учебная работа прерываться не будет - обучение продолжится в дистанционном режиме, сотрудникам для этого нужно изменить распорядок работы.

«Как ответственный вуз Эстонская художественная академия будет в условиях пандемии делать все от нее зависящее для предотвращения распространения COVID-19 в Эстонии. [...] Задача состоит в том, чтобы продолжить как можно более плавное функционирование акадмии. На данный момент в EKA нет ни одного известного случая заражения», - говорится на сайте вуза.

Контактное обучение не проводится также в Институте общественных наук Тартуского университета. Однако, согласно текущей информации, будут отменены только те лекции, которые должны были состояться в выходные. Обучение в бакалавриате, намеченное на следующую неделю, сообщение не затрагивает.

Тартуский университет постоянно обновляет свои рекомендации по профилактике коронавируса, с ними можно ознакомиться здесь. Университет рекомендует, чтобы лекторы организовали обучение в классе в электронной формеи, при необходимости, отложили учебные занятия.

По последним данным, контактное обучение отменено и в Таллиннском университете. Студентам сказали, что если они приехали из зоны риска или контактировали с больными коронавирусом, им следует оставаться дома в течение двух недель.