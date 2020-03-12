AirBaltic временно сократит штат сотрудников на 350 человек

Авиакомпания airBaltic в связи с вызванным новым коронавирусом кризисом в мире и его влиянием на ее деятельность вынуждена дополнительно на время сократить численность сотрудников еще на 100 человек, сообщила представитель авиакомпании Алиса Бриеде.
В настоящее время в авиакомпании работают 1786 человек. Дополнительные сокращения коснутся в основном экипажей самолетов.
Ранее airBaltic объявила о сокращении почти 250 сотрудников, таким образом, в целом сокращения могут коснуться 350 человек.
Авиакомпания будет искать возможности добровольных сокращений, предложит неоплачиваемые отпуска, не будет продлевать испытательные сроки или же ликвидирует рабочие места.
"К сожалению, вызванный коронавирусом кризис обостряется. У нас в настоящее время нет других возможностей, кроме как в этой чрезвычайной ситуации предпринять чрезвычайные меры, чтобы наша компания могла восстановиться, когда глобальный кризис закончится. Нет никаких сомнений в том, что в конце концов ситуация улучшится и airBaltic вернется к своей стратегии роста", - заявил исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.
Из-за коронавируса airBaltic в целом отменила 580 рейсов в период с 9 марта по 31 мая. По соображениям здоровья и безопасности, а также с учетом рекомендаций ответственных учреждений временно отменены все рейсы в Италию и Израиль.