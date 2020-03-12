AirBaltic временно сократит штат сотрудников на 350 человек

В настоящее время в авиакомпании работают 1786 человек. Дополнительные сокращения коснутся в основном экипажей самолетов.

Ранее airBaltic объявила о сокращении почти 250 сотрудников, таким образом, в целом сокращения могут коснуться 350 человек.

Авиакомпания будет искать возможности добровольных сокращений, предложит неоплачиваемые отпуска, не будет продлевать испытательные сроки или же ликвидирует рабочие места.

"К сожалению, вызванный коронавирусом кризис обостряется. У нас в настоящее время нет других возможностей, кроме как в этой чрезвычайной ситуации предпринять чрезвычайные меры, чтобы наша компания могла восстановиться, когда глобальный кризис закончится. Нет никаких сомнений в том, что в конце концов ситуация улучшится и airBaltic вернется к своей стратегии роста", - заявил исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.