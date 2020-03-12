В Маарду до начала мая отменили все крупные мероприятия

В связи со вспышкой в Эстонии коронавируса COVID-19 Маарду принимает целый ряд мер для предотвращения распространения заболевания в городе.
Согласно приказу мэра, в Маарду отменяется проведение всех общественных мероприятий, на которые ожидается 100 и более посетителей. Все зарубежные командировки и учебные поездки работников горуправы и подведомственных организаций были отменены. Ограничения действуют до 1 мая.
Вчера в горуправе состоялось внеочередное собрание кризисной комиссии, на котором обсудили сложившуюся ситуацию и способы остановить распространение коронавируса в Маарду. По словам мэра Маарду Владмира Архипова, причин для паники нет и город делает все возможное для того, чтобы свести риски заражения к минимуму.
«Сезон инфекционных заболеваний в самом разгаре, и COVID-19 лишь один из многих вирусов, которые угрожают нам. К сожалению, у него самые серьезные осложнения и он представляет прежде всего опасность для пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. Я убежден, что сейчас очень важно своевременно информировать наших жителей о способах уберечь себя и близких от заражения. Для этого каждый человек должен соблюдать несложные правила гигиены, взвесить необходимость любых зарубежных поездок и сохранять спокойствие духа», - считает Архипов. «В Маарду ситуация под контролем. Тем не менее мы решили принять дополнительные меры для того, чтобы еще более обезопасить наших жителей. Как говорится, лучше опасаться, чем потом сожалеть», - добавил он.
Согласно подписанному сегодня приказу, городские учреждения обязаны проводить регулярную дезинфекцию помещений общего пользования и иметь запас необходимых средств дезинфекции. Работники городских служб, работающих в тесном контакте с жителями города, должны соблюдать дистанцию 1 м между собой и посетителем, а также всегда иметь в наличии средства по дезинфекции и бумажные салфетки чтобы при необходимости предложить их людям.
Все работники городских учреждений, которые находились в зонах высокого и среднего риска и/или обнаружили у себя симптомы COVID-19, обязаны информировать своего работодателя и в течение 14 дней работать дистанционно. Если удаленная работа невозможна, то работнику следует использовать дни отпуска.
Образовательным учреждениям Маарду запрещено принимать в сад или школу детей, у которых есть симптомы заболевания или которые приехали из стран с высоким риском заражения вирусом COVID-19, перечисленных на сайте Департамента здоровья, и не прошли 14-дневный карантин. Школы должны быть готовы предоставить ученикам возможность дистанционного обучения в течение периода карантина. Школы, сады и родители получат подробное руководство о том, как поступать в ситуациях, связанных с вирусом COVID-19 и куда обратиться за советом или помощью.