В Маарду до начала мая отменили все крупные мероприятия

Согласно приказу мэра, в Маарду отменяется проведение всех общественных мероприятий, на которые ожидается 100 и более посетителей. Все зарубежные командировки и учебные поездки работников горуправы и подведомственных организаций были отменены. Ограничения действуют до 1 мая.

Вчера в горуправе состоялось внеочередное собрание кризисной комиссии, на котором обсудили сложившуюся ситуацию и способы остановить распространение коронавируса в Маарду. По словам мэра Маарду Владмира Архипова, причин для паники нет и город делает все возможное для того, чтобы свести риски заражения к минимуму.

«Сезон инфекционных заболеваний в самом разгаре, и COVID-19 лишь один из многих вирусов, которые угрожают нам. К сожалению, у него самые серьезные осложнения и он представляет прежде всего опасность для пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. Я убежден, что сейчас очень важно своевременно информировать наших жителей о способах уберечь себя и близких от заражения. Для этого каждый человек должен соблюдать несложные правила гигиены, взвесить необходимость любых зарубежных поездок и сохранять спокойствие духа», - считает Архипов. «В Маарду ситуация под контролем. Тем не менее мы решили принять дополнительные меры для того, чтобы еще более обезопасить наших жителей. Как говорится, лучше опасаться, чем потом сожалеть», - добавил он.

Согласно подписанному сегодня приказу, городские учреждения обязаны проводить регулярную дезинфекцию помещений общего пользования и иметь запас необходимых средств дезинфекции. Работники городских служб, работающих в тесном контакте с жителями города, должны соблюдать дистанцию 1 м между собой и посетителем, а также всегда иметь в наличии средства по дезинфекции и бумажные салфетки чтобы при необходимости предложить их людям.

Все работники городских учреждений, которые находились в зонах высокого и среднего риска и/или обнаружили у себя симптомы COVID-19, обязаны информировать своего работодателя и в течение 14 дней работать дистанционно. Если удаленная работа невозможна, то работнику следует использовать дни отпуска.