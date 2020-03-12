Детские тренировки в Эстонии отменяются

Пандемия коронавируса в Эстонии принесла массовую отмену спортивных состязаний. Отменяются массово детские и взорслые турниры, а также и тренировки.
О решении прервать тренировки сегодня днем сообщили ФК "Эльва" и таллиннская "Флора", которые отправляют свои детские тренировочные группы на две недели по домам. По данным Rus.Postimees , такое же решение планируют опубликовать в ближайшие часы и другие эстонские футбольные клубы.
Однако детский карантин не касается взорслых команд: "Флора", к примеру, тренируется в обычном режиме.