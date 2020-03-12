Детские тренировки в Эстонии отменяются

О решении прервать тренировки сегодня днем сообщили ФК "Эльва" и таллиннская "Флора", которые отправляют свои детские тренировочные группы на две недели по домам. По данным Rus.Postimees , такое же решение планируют опубликовать в ближайшие часы и другие эстонские футбольные клубы.