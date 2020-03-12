Чт, 12.03.2020
Турция не будет закрывать границу для беженцев, пытающихся въехать в Европу, это решенное дело. Реджеп Тайип Эрдоган

Детские тренировки в Эстонии отменяются

FC Flora Premium liiga meister.

ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees

Пандемия коронавируса в Эстонии принесла массовую отмену спортивных состязаний. Отменяются массово детские и взорслые турниры, а также и тренировки.

О решении прервать тренировки сегодня днем сообщили ФК "Эльва" и таллиннская "Флора", которые отправляют свои детские тренировочные группы на две недели по домам. По данным Rus.Postimees , такое же решение планируют  опубликовать в ближайшие часы и другие эстонские футбольные клубы.

Однако детский карантин не касается взорслых команд: "Флора", к примеру, тренируется в обычном режиме.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ