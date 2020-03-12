В Латвии вводится чрезвычайное положение

В связи с распространением Covid-19 в Латвии до 14 апреля объявлено чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд строгих мер по ограничению вируса, сообщил после чрезвычайного заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Отвечать за координацию работы ответственных органов во время чрезвычайного положения будет Минздрав.
Для посещения детских садов родители детей уже завтра, 13 марта, должны предоставить письменное подтверждение, что ребенок и семья не посещали страны и регионы распространения Covid-19, не были в контакте с больными Covid-19 или контактировавшими с ними лицами и у них нет других возможностей обеспечить присмотр за ребенком.
Также будет прекращен очный процесс обучения во всех других образовательных учреждениях. С 13 марта обучение будет проводиться удаленно, за исключением централизованных экзаменов.
Временно прекращаются все занятия образования по интересам и спортивных секций.
С 13 марта отменены и запрещены все публичные мероприятия, собрания, шествия и пикеты численностью свыше 200 человек.