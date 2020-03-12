Предусмотрительный эстонец закупил в интернет-магазине 150 килограммов еды

Cегодня же Postimees писал о том, что покупки продуктов в интернете в последние дни процветают.

Во время распространения коронавируса Maxima направляет в магазины дополнительные запасы и в то же время призывает людей не запасаться слишком большим количеством продуктов.

«Поскольку мы являемся розничной сетью с очень быстрым товарооборотом, наш логистический центр, который является крупнейшим в Эстонии, обеспечивает наших клиентов надежностью поставок товаров. В зависимости от ситуации мы быстро меняли наш повседневный процесс заказа и доставки и направляли дополнительные запасы в магазины, чтобы обеспечить доступность товаров», - сказала руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima Eesti Янне Лайк.

Для некоторых групп товаров это может означать, что существуют моменты, когда некоторые полки в магазинах временно или частично пусты, но, по словам Лайк, ни одна группа товаров не должна заканчиваться насовсем, и всегда можно заменить желаемый товар другим.

«Мы считаем, что можем предоставить нашим клиентам достаточное количество товаров, но важно, чтобы люди не покупали слишком много продуктов питания про запас, потому что с изменением ситуации избыток продуктов питания может попасть не на стол, а в мусорную корзину. Например, один заказ в Barbora общим весом 150 килограмм. Это продовольственное обеспечение одной семьи на многие месяцы», - сказала Лайк.

Помимо возросшего спроса на товары в магазинах, также возрос спрос на услуги интернет-магазина. В то время как заказ обычно доставляется домой тем же вечером или на следующий день, заказы для интернет-магазина Maxima Barbora в настоящее время забронированы на несколько дней вперед. В то же время и объем заказов значительно увеличился.

В четверг Barbora объявила, что из-за распространения коронавируса добавила для клиентов возможность получать бесконтактную доставку из интернет-магазина.

Курьерам также предоставляются средства для дезинфекции рук - к ним предъявляются требования по чистке рук до и после доставки заказа клиенту.

Заказы в интернет-магазине Prisma Peremarket увеличились в геометрической прогрессии во время вспышки коронавируса, в основном на товары гигиены и продукты питания с длительными сроками хранения. В то же время средний размер покупки вырос на 30-40 процентов.

Количество заказов E-Selver к настоящему времени утроилось. Selver нанял дополнительную рабочую силу для комплектации заказов.