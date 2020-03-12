Силы обороны отменяют из-за коронавируса увольнительные и посещения

По приказу командующего Силами обороны генерал-майора Мартина Херема в предстоящие выходные военнослужащие Сил обороны останутся в своих частях, чтобы снизить риск попадания коронавируса в военные городки Сил обороны, сообщила в четверг BNS пресс-служба главного штаба Сил обороны. Отменяются также дни посещения военных частей. Увольнительные будут предоставляться только в исключительных случаях, когда это будет обосновано.

Силы обороны ограничили также перемещение солдат действительной службы за рубеж и очень критично пересмотрели необходимость и цели иностранных миссий; военнослужащим Сил обороны запрещено отправляться миссии в регионы и страны риска. Все прибывшие из регионов риска будут в течение контрольного периода по возможности работать дома. Кроме того, на удаленную работу дома в качестве превентивной меры будут переведены военнослужащие, если они сами не бывали в указанных как зоны риска странах, однако сталкивались с людьми, побывавшими в зонах риска.

Отменяется также планировавшийся на 18 марта поход скаутов. Командование структурных подразделений обязано принимать решение о проведении или отмене каждого мероприятия в пределах Эстонии. Если на мероприятие приглашены не состоящие в Силах обороны, командир подразделения имеет право отменить их или использовать средства удаленной работу. Мероприятия, открытые для участия общественности, должны согласовываться с местными ссамоуправлениями.

«Мы обеспечиваем эти действия прежде всего для защиты солдат и их родственников, а также для ограничения возможного распространения болезней, - сказал главный врач Сил обороны полковник Тарго Лусти. - Тем не менее, я не вижу причин для паники, и, учитывая, что в Силах обороны и на срочной военной службе находятся в целом здоровые и сильные люди, нет и большого риска возникновения серьезных заболеваний. В Силах обороны есть возможность работы дома до семи дней, при необходимости врач может продлить такой период».