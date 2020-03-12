Ярмарки труда и карьеры переносятся на осень

Каждый год касса по безработице проводит почти в каждом уезде ярмарки труда и карьеры, участие в которых принимают работодатели, учебные заведения, местные самоуправления и различные партнеры по сотрудничеству, сообщила в четверг BNS пресс-служба Кассы.

Весной с 20 марта по 21апреля должны были пройти 11 ярмарок труда и карьеры в Ярвамаа, на Сааремаа, в Валгамаа, в Нарве, в Пярнумаа, Ляэнемаа, Рапламаа, в Таллинне и Харьюмаа, в Ляэне-Вирумаа, Йыхви и в Тартумаа.

Ознакомиться с предложениями о работе и подавать заявки на работу можно на портале кассы по безработице. По возможности рекомендуется пользоваться порталом самообслуживания кассы по безработице, на котором можно, например, зарегистрироваться в качестве безработного, подать ходатайство об оценке трудоспособности, а также ходатайствовать о возмещении или пособии. Касcа также просит людей, у которых есть признаки заболевания или тех, кто недавно вернулся из региона повышенного риска, перед приходом на прием связаться со своим консультантом по телефону или по э-почте.