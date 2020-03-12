В Нарве определились, как бороться с распространением коронавируса

В четверг руководители Департамента здоровья провели в Нарвском колледже ТУ инфочас о коронавирусе для представителей местных властей Ида-Вирумаа. В этот же день городская кризисная комиссия в Нарве решила не закрывать школы, детсады и не отменять массовые мероприятия, поскольку ни одного зараженного в городе пока не выявлено. В то же время, через город проходит большой поток людей, пересекающих границу с РФ, а в России зарегистрировано так мало заболевших, что возникают сомнения в официальной статистике.
Запрета крупных мероприятий пока нет
С представителями местных властей и образовательных учреждений в Нарве встречались заместитель генерального директора по вопросам здравоохранения Департамента здоровья Елена Томасова и руководитель Идаского регионального отдела Департамента здоровья Марье Муузикус.
По словам Марье Муузикус, главной целью встречи было налаживание контактов, чтобы в случае необходимости чиновники департамента могли в любое время дозвониться до нужных чиновников на местах.
Также, рассказала Елена Томасова, она с коллегой просили местные власти при необходимости быть готовыми к тому, чтобы ограничивать проведение общественных мероприятий, работу кружков и спортивных секций. В то же время, пока таких ограничений нет.
Константин Вергун, завуч спортшколы “Энергия” рассказал, что школа продолжает работать, но готовится, на случай если управа даст такое распоряжение, перейти на домашнее обучение:
“Нам это сложнее, чем общеобразовательным школам, но, в принципе, возможно. Есть интернет, телефон, с учениками можно согласовывать их самостоятельные тренировки”.
Виктория Лутус, заведующая Отделом культуры сообщила, что школы в Нарве закрываться не будут, обучение идет в обычном режиме. Она отметила, что решение о закрытии школ и детских садов может принять только кризисная комиссия самоуправления.
12 марта прошло заседание городской кризисной комиссии под руководством мэра Алексея Евграфова. Комиссия решила отменить зарубежные командировки служащих и зарубежные школьные экскурсии, но не закрывать образовательные учреждения. Также решено не запрещать массовые мероприятия, в которых участвуют более 100 человек.
Зам гендиректора Департамента здоровья Елена Томасова, пояснила, что департамент не рекомендует проводить мероприятия, в которых участвуют больше 100 человек, особенно если в них участвуют люди из стран с высоким риском заражения. Но это не запрет, а именно рекомендация. Юридически, запрещать мероприятия можно, только если правительство введет в стране чрезвычайное положение. Ожидалось, что оно могло быть объявлено в четверг, но этого не произошло. Елена Томасова сообщила, что в текущей ситуации департамент не считает введение чрезвычайного положения необходимым.
Страны опасные и не очень
Департамент здоровья регулярно обновляет список опасных и неопасных стран с точки зрения риска заражения коронавирусом. Места с высоким риском - Китай, Италия, Иран и Южная Корея, со средним риском заражения - отдельные части Германии, Франции и Испании, а также Сингапур и вся Япония.
Чтобы выявлять людей с высокой температурой в порту и в аэропорту Таллинна решено было установить тепловизионные камеры. В Нарве на границе планируется сделать тоже самое. Сейчас, по словам руководителя Идаского регионального отдела Департамента здоровья Марье Муузикус, здесь выборочно измеряют температуру у людей, пересекающих границу.
По словам Елены Томашевой, это неэффективные меры, поскольку способны выявить лишь небольшую часть зараженных - температура поднимается, когда инкубационный период болезни уже прошел. Но, с другой стороны, любая мера на какой-то процент снижает вероятность распространения заболевания.
При том, что в маленькой Эстонии выявлено 17 случае заражения, в большой России - всего 28. Не говорит ли это о плохой диагностике в соседней стране, как это было в случае с Ираном, где официально больных долго не было, а потом внезапно оказалось, что масштабная эпидемия уже давно началась?
Елена Томашева не думает, что в РФ есть проблемы с диагностикой. Судя по информации от соседей, с распространением коронавируса там борются всерьез.
“Возможно, информация о количестве заболевших не доходит до нас и до Всемирной организации здравоохранения, - осторожно предполагает сотрудница Департамента здоровья. - Но, может быть, у них и действительно так мало случаев. Ведь людей, приехавших из Китая, сразу помещали в карантин. Я не могу комментировать эти цифры. Действительно, когда смотришь на них, и смотришь на цифры, например, Соединенных Штатов Америки, возникает вопрос - а так ли это? Но это, конечно, нужно спрашивать не у нас”.
Вирус боится спирта и моющих средств
“Вирус распространяется воздушно-капельным путем - при чихании или при кашле, - рассказала Елена Томасова. - Причем, должен быть достаточно близкий контакт с человеком - на расстоянии метра или немного больше. Также есть контактный путь передачи - если брызги слюны попали на какую-то поверхность”.
Но 80% зараженных переносят болезнь легко, 14% находятся в состоянии средней степени тяжести, 6% - в тяжелом состоянии. В среднем, умирают 3,8% заразившихся, но смертность очень различается по странам. Так, в Италии смертность - 6%.
По последним данным, человек может быть заразным за два дня до появления симптомов. Но основная опасность исходит от человека, который заражен и у которого уже есть симптомы болезни, например, кашель.
Коронавирус погибает при кипячении, при обработке спиртом (естественно, нужно обрабатывать им руки, а не принимать внутрь) и от химических веществ, которые содержатся во многих бытовых чистящих средствах.
В целом, обычная защита от гриппа и других привычных инфекций помогает защититься и от коронавируса. Медики советуют часто и хорошо мыть руки, чихать только в платок или рукав, не пить из чужой бутылки или стакана.
Опасны ли нарвские летучие мыши?
Острое респираторное заболевание, которое вызывает новый коронавирус, официально называется COVID-19. По словам Елены Томасовой, в мире известно 37 различных коронавирусов, но болеют ими, в основном, животные. Только 7 коронавирусов могут заражать также и людей. Большинство вызывает легкие, быстро проходящие заболевания, но в 2002 году в Азии была эпидемия так называемой атипичной пневмонии, которую вызывал мутировавший вирус SARS-CoV, и вот теперь, в конце 2019 года появился родственный ему вирус - SARS-CoV-2, который обычно и называют просто коронавирусом.
Одна из основных версий, гласит, что первый пациент в Китае заразился от летучей мыши. Парадокс, но летучие мыши являются разносчиками множества вирусов как раз из-за того, что имеют прекрасный иммунитет - они заражаются вирусами, но не гибнут от них, а продолжают их разносить.
В Нарве летучих мышей много, некоторые виды охраняются государством как редкие. Они живут в Темном саду, зимуют в казематах бастиона Виктория (правда, этой зимой их там почему-то почти не было). Нужно ли опасаться их? По словам Елены Томасовой, не нужно. В Китае вирус в животном мутировал и, возможно, не раз передавался от животных к человеку и обратно, пока возник механизм передачи от человека к человеку. Это слишком сложный и случайный процесс, чтобы бояться его повторения в новом месте.
Почти все лечатся от коронавируса дома
По данным на 12 марта в Эстонии сдали анализы на коронавирус более 400 человек, заражены оказались 17 человек. У всех болезнь протекает в легкой форме.
“В Эстонии из 17 заболевших только один - в больнице, остальные - на домашнем лечении, - рассказала Елена Томасова. - Первый потому и попал в больницу, что он был первым, и был большой ажиотаж вокруг этого”.
Члены семьи должны вести себя с зараженным коронавирусом также, как с больным гриппом. Нужно поселить больного в отдельную комнату, не подходить к нему близко, регулярно мыть руки.
Замдиректора Департамента здоровья заверяет, что вы не заразитесь, если на вас не попадет слюна больного при чихании или другим способом.
При подозрении на коронавирус, семейный врач отправляет к пациенту бригаду скорой помощи, которая на дому берет анализ. Ида-Вируская центральная больница - одна из четырех в Эстонии, в которых работает лаборатория, способная определять коронавирус, и есть возможность размещать зараженных пациентов, которых нельзя будет лечить дома.
По словам Елены Томасовой, есть два критерия для подозрения на коронавирус. Только при соблюдении обоих делается анализ: во-первых, человек был в опасной стране, во-вторых он либо контактировал с больным, либо у него самого есть симптомы болезни - температура, кашель, боль в горле. В остальных случаях это обычный грипп или другое ОРЗ.
Дополнительную информацию о коронавирусе можно получить на специальном сайте Департамента здоровья.