В Нарве определились, как бороться с распространением коронавируса

При том, что в маленькой Эстонии выявлено 17 случае заражения, в большой России - всего 28. Не говорит ли это о плохой диагностике в соседней стране, как это было в случае с Ираном, где официально больных долго не было, а потом внезапно оказалось, что масштабная эпидемия уже давно началась?

Елена Томашева не думает, что в РФ есть проблемы с диагностикой. Судя по информации от соседей, с распространением коронавируса там борются всерьез.

“Возможно, информация о количестве заболевших не доходит до нас и до Всемирной организации здравоохранения, - осторожно предполагает сотрудница Департамента здоровья. - Но, может быть, у них и действительно так мало случаев. Ведь людей, приехавших из Китая, сразу помещали в карантин. Я не могу комментировать эти цифры. Действительно, когда смотришь на них, и смотришь на цифры, например, Соединенных Штатов Америки, возникает вопрос - а так ли это? Но это, конечно, нужно спрашивать не у нас”.

Вирус боится спирта и моющих средств

“Вирус распространяется воздушно-капельным путем - при чихании или при кашле, - рассказала Елена Томасова. - Причем, должен быть достаточно близкий контакт с человеком - на расстоянии метра или немного больше. Также есть контактный путь передачи - если брызги слюны попали на какую-то поверхность”.

Но 80% зараженных переносят болезнь легко, 14% находятся в состоянии средней степени тяжести, 6% - в тяжелом состоянии. В среднем, умирают 3,8% заразившихся, но смертность очень различается по странам. Так, в Италии смертность - 6%.

По последним данным, человек может быть заразным за два дня до появления симптомов. Но основная опасность исходит от человека, который заражен и у которого уже есть симптомы болезни, например, кашель.

Коронавирус погибает при кипячении, при обработке спиртом (естественно, нужно обрабатывать им руки, а не принимать внутрь) и от химических веществ, которые содержатся во многих бытовых чистящих средствах.

В целом, обычная защита от гриппа и других привычных инфекций помогает защититься и от коронавируса. Медики советуют часто и хорошо мыть руки, чихать только в платок или рукав, не пить из чужой бутылки или стакана.

Опасны ли нарвские летучие мыши?

Острое респираторное заболевание, которое вызывает новый коронавирус, официально называется COVID-19. По словам Елены Томасовой, в мире известно 37 различных коронавирусов, но болеют ими, в основном, животные. Только 7 коронавирусов могут заражать также и людей. Большинство вызывает легкие, быстро проходящие заболевания, но в 2002 году в Азии была эпидемия так называемой атипичной пневмонии, которую вызывал мутировавший вирус SARS-CoV, и вот теперь, в конце 2019 года появился родственный ему вирус - SARS-CoV-2, который обычно и называют просто коронавирусом.