Чт, 12.03.2020
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Зарегистрирована первая смерть от коронавируса на территории стран бывшего СССР

Arst näitamas koroonaviirusega patsiendil võetud verd. Pilt on illustreeriv

ФОТО: shutterstock.com

В Азербайджане зарегистрирована первая смерть от коронавируса. Факт смерти женщины подтвердили «РИА Новости» в оперштабе Азербайджана. Это первая смерть от коронавируса на территории стран, входивших в состав СССР.

По данным Vesti.az, умерла женщина 1969 года рождения, которая ранее вернулась из Ирана. Она уже страдала аутоимунным заболеванием красная волчанка (системная Lupus Eritematozus), а также почечной недостаточностью на последней стадии. Члены семьи и лица, с которыми она контактировала, помещены в карантин, уточняет издание.

По информации «РИА Новости», в Азербайджане было выявлено 15 случаев заражения, один из заболевших — гражданин России. Он был первым, у кого выявили инфекцию в стране. Его состояние оценивалось как стабильное. По данным ВОЗ на 11 марта в Азербайджане было зарегистрировано 9 случаев заражения коронавирусом.

По данным на 12 марта всего в мире число случаев заражения новым коронавирусом достигло 127 тысяч, умерли более 4,7 человек.

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