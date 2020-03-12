Зарегистрирована первая смерть от коронавируса на территории стран бывшего СССР

По данным Vesti.az, умерла женщина 1969 года рождения, которая ранее вернулась из Ирана. Она уже страдала аутоимунным заболеванием красная волчанка (системная Lupus Eritematozus), а также почечной недостаточностью на последней стадии. Члены семьи и лица, с которыми она контактировала, помещены в карантин, уточняет издание.

По информации «РИА Новости», в Азербайджане было выявлено 15 случаев заражения, один из заболевших — гражданин России. Он был первым, у кого выявили инфекцию в стране. Его состояние оценивалось как стабильное. По данным ВОЗ на 11 марта в Азербайджане было зарегистрировано 9 случаев заражения коронавирусом.