На официальной веб-странице Таллинна появился раздел, посвященный борьбе с коронавирусом

Как пояснила пресс-секретарь управы, город Таллинн оперативно реагирует на сложившуюся ситуацию, и для того, чтобы обеспечить своим жителям, а также гостям столицы, круглосуточный доступ к необходимой информации, связанной со вспышкой коронавирусной инфекции, городские власти подготовили спецраздел на домашней странице Таллинна, в том числе и на русском языке.

Вся информация доступна на трех языках: эстонском, русском и английском. Здесь будут публиковаться все меры, принимаемые городом, официальные данные, а также необходимые контакты и руководство на случай, если вдруг человек заподозрил у себя наличие инфекции.

На данный момент, официальное число заболевших коронавирусом в Эстонии составляет 17 человек. Большая часть пациентов является жителями Таллинна.