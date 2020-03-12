Целый город в Эстонии закрывается на замок: не будут работать музеи, библиотеки и учебные заведения

Во второй половине дня в четверг Департамент здоровья подтвердил два новых случая заражения коронавирусом COVID-19 в Тарту. В связи с быстрым распространением вируса мэрия города решила с понедельника перевести все общеобразовательные школы Тарту на дистанционное обучение.