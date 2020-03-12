Целый город в Эстонии закрывается на замок: не будут работать музеи, библиотеки и учебные заведения

Во второй половине дня в четверг Департамент здоровья подтвердил два новых случая заражения коронавирусом COVID-19 в Тарту. В связи с быстрым распространением вируса мэрия города решила с понедельника перевести все общеобразовательные школы Тарту на дистанционное обучение.
Музеи, кружки, библиотеки, дневные центры и спортивные базы, находящиеся в ведении городской администрации будут закрыты с субботы. Ограничения будут действовать до 30 марта.
По словам главы Тартуской кризисной команды, мэра Тарту Урмаса Клааса, недавние решения очень важны для защиты людей в свете новых событий. «Распространение вируса непредсказуемо, и мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить его», - добавил Клаас.