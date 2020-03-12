Чт, 12.03.2020
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Трамп: у меня не было времени оповестить Европу о запрете

Президент США Дональд Трамп.

ФОТО: TOM BRENNER/REUTERS

Президент США Дональд Трамп в четверг попытался защитить свое решение объявить жесткие ограничения для прибывающих из Европейского Союза без предварительного уведомления европейских правительств: по словам президента, ему не хватило на это времени.

Европейская комиссия и Совет Европейского Союза гневно отреагировали на запрет на поездки, который Трамп объявил в среду "в одностороннем порядке и без консультаций".

«Я не хотел терять времени , - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете. - Это требует времени ... Мы должны были действовать быстро». 

«Когда они поднимают для нас таможенные пошлины, они с нами не консультируются», - добавил он.

Президент признал, что 30-дневный запрет для стран въезжающих в США из шенгенского визового пространства будет иметь серьезные последствия для экономики.

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