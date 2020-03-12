Трамп: у меня не было времени оповестить Европу о запрете

Европейская комиссия и Совет Европейского Союза гневно отреагировали на запрет на поездки, который Трамп объявил в среду "в одностороннем порядке и без консультаций".

«Я не хотел терять времени , - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете. - Это требует времени ... Мы должны были действовать быстро».

«Когда они поднимают для нас таможенные пошлины, они с нами не консультируются», - добавил он.