Трамп: у меня не было времени оповестить Европу о запрете

Президент США Дональд Трамп в четверг попытался защитить свое решение объявить жесткие ограничения для прибывающих из Европейского Союза без предварительного уведомления европейских правительств: по словам президента, ему не хватило на это времени.
Европейская комиссия и Совет Европейского Союза гневно отреагировали на запрет на поездки, который Трамп объявил в среду "в одностороннем порядке и без консультаций".
«Я не хотел терять времени , - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете. - Это требует времени ... Мы должны были действовать быстро».
«Когда они поднимают для нас таможенные пошлины, они с нами не консультируются», - добавил он.
Президент признал, что 30-дневный запрет для стран въезжающих в США из шенгенского визового пространства будет иметь серьезные последствия для экономики.