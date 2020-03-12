Мужчины продолжат играть за закрытыми дверями, остальные - на отдых

Чемпионат Эстонии по футболу, Премиум-лига, продолжится, но за закрытыми дверями, причем будет создана система аккредитации для того, чтобы на матчах присутствовало бы не более 100 лиц. Решающие игры чемпионата Эстонии по футзалу пройдут за закрытыми дверями, а все остальные соревнования, тренировки для игроков не старше 19 лет отменены. Игры сборной Эстонии, намеченные на 26 и 31 марта пока находятся под вопросом и проведение сих игр зависит от соперников нашей команды, команд Новой Каледонии и Литвы.