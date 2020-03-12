Коронавирус снизил доходы компании Viking Line

В пресс-релизе компании говорится, что обнародованный ранее прогноз о перспективах деятельности более не действителен.

По итогам прошлого года компания была уверена, что рост количества пассажиров будет стабильным и продажи компании будут расти, несмотря на жесткую конкуренцию.