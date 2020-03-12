Чт, 12.03.2020
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Коронавирус снизил доходы компании Viking Line

Reisiparvlaev Viking XPRS

ФОТО: Viking Line

Судоходная компания Viking Line, оперирующая в том числе судами на маршруте Таллинн-Хельсинки, предупредила об ухудшении финансовых результатов по причине коронавируса, сообщает портал YLE

В пресс-релизе компании говорится, что обнародованный ранее прогноз о перспективах деятельности более не действителен.

По итогам прошлого года компания была уверена, что рост количества пассажиров будет стабильным и продажи компании будут расти, несмотря на жесткую конкуренцию.

Судоходные компании пока не сообщали о каких-либо ограничениях в связи с коронавирусом.

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