Совпадение или нет? Prisma подняла цены на доставку товаров на дом

Новый прайс-лист, вступивший в силу 10 марта, распространяется только на Таллинн и Харьюмаа. Если раньше ePrisma делала доставку за 4 евро, то теперь нужно платить 5 евро 50 центов, что на 37,5% дороже.

В то же время, после вспышки коронавируса звучат рекомендации о том, что если вам нужно остаться дома, закажите еду и товары онлайн.

Глава ePrisma Хельга Кумель прокомментировала увеличение цены следующим образом: «Как курьерская доставка на дом так и предварительная комплектация покупательской корзины являются услугами комфорта во всех продовольственных и розничных интернет-магазинах в Эстонии».