Совпадение или нет? Prisma подняла цены на доставку товаров на дом

На этой неделе, после того, как в Эстонии было подтверждено более десятка случаев коронавируса, сеть Prisma объявила, что заказывать товары на дом в их интернет-магазине будет дороже.
Новый прайс-лист, вступивший в силу 10 марта, распространяется только на Таллинн и Харьюмаа. Если раньше ePrisma делала доставку за 4 евро, то теперь нужно платить 5 евро 50 центов, что на 37,5% дороже.
В то же время, после вспышки коронавируса звучат рекомендации о том, что если вам нужно остаться дома, закажите еду и товары онлайн.
Глава ePrisma Хельга Кумель прокомментировала увеличение цены следующим образом: «Как курьерская доставка на дом так и предварительная комплектация покупательской корзины являются услугами комфорта во всех продовольственных и розничных интернет-магазинах в Эстонии».
Менеджер по связям с общественностью Prisma Иво Рулль сказал, что повышение цен давно назрело и не связано со вспышкой вируса.