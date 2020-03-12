USA president Donald Trump valmistumas Colorado Springsis kampaaniaüritusel esinema. ФОТО: Evan Vucci/AP/Scanpix

Указ президента США Дональда Трампа о прекращении на 30 дней пассажирских перевозок между Европой и Америкой вступает в силу в полночь в пятницу по североамериканскому восточному времени, пишет Би-би-си. Но что это значит на практике?

Запрет распространяется не на все страны Европы и на не всех жителей. Речь идет об иностранных гражданах (не гражданах США), которые живут в стране Шенгенской зоны, либо посещали ее за последние 14 дней.

В Шенгенскую зону входят 22 страны ЕС: Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, а также четыре страны Европейской экономической зоны - Исландия, Лихтенштейн, Швейцария и Норвегия. То есть запрет затронет жителей 26 стран Европы.

Из стран ЕС в Шенгенскую зону не входят Великобритания, Ирландия, Болгария, Румыния, Хорватия и Кипр, и на них запрет Трампа не распространяется.

О гражданах России, Украины, Белоруссии и других государств бывшего СССР в тексте нового запрета пока не сказано ни слова, хотя ранее Вашингтон уже наложил запрет на въезд граждан Кыргызстана, но не в связи с коронавирусом.

Запрет не касается американских граждан, владельцев гринкарт и их близких родственников. Согласно инструкциям иммиграционных служб, близкими родственниками считаются родители, несовершеннолетние дети и супруги граждан и постоянных жителей Соединенных Штатов.

Запрещен ли въезд в США гражданам других стран?

США временно запретили въезд в страну иностранцам, которые за 14 дней до намеченной даты прибытия побывали в Китае, а также жителям Ирана и тем, кто посещал эту страну.

Госдепартамент также предостерегает американцев от поездок в Италию и некоторые районы Южной Кореи.

Тем не менее, иностранцам легально проживающим в США согласно иммиграционному законодательству, въезд в страну запрещаться не будет.

Сколько продлится запрет?

На данный момент в указе говорится, что запрет введен на срок в 30 дней, но Белый дом заявляет, что он может быть отменен или, наоборот, продлен по решению президента США.

Как это будет работать?

Это пока не ясно. Многие европейцы передвигаются на личных автомобилях по Старому Свету, соответственно, они не попадают в базы данных путешественников и у них нет отметок в паспортах о том, что они пересекали границы стран Шенгенской зоны. Пассажиры самолетов и курсирующих между континентом и Британией поездов "Евростар" отмечаются в базах данных, но ЕС оберегает личные данные своих граждан и редко делится ими с другими странами.

Ожидается, что в течение ближайших дней Белый дом разъяснит, как власти будут отслеживать тех, кто побывал в странах Шенгенской зоны.

Запрет Трампа не распространяется на экипажи самолетов и судов, иностранных граждан, приглашенных в США на помощь в борьбе с коронавирусом, представителей иностранных государств и их семьи, иностранцев, несущих службу в вооруженных силах США, на тех, кто работает в ООН и НАТО, а также на всех тех, чей приезд в Америку может соответствовать национальным интересам США.

Касается ли запрет импорта товаров?

Выступая в Овальном кабинете, президент Трамп сообщил о запрете импорта товаров из Европы. После этого цена не нефть немедленно упала на 5%, а фондовые рынки в Азии рухнули.

Несколько позднее Белый дом заявил, что запрет не будет распространяется на товары.

Можно ли обойти этот запрет?

Запрет не распространяется, например, на Великобританию, и британские граждане могут свободно прилетать в США, при условии, что они не посещали страны Шенгенской зоны за предыдущие 14 дней. Сейчас не ясно, как это будет работать на практике.

Граждане стран Шенгенской зоны, видимо, смогут вылетать в США из Великобритании, но должны будут провести 14 дней в Британии до отлета. Пока неясно, как это будет проверяться.

Авиабилеты в США из Великобритании уже подорожали.

Принесет ли запрет результаты?

Власти Китая относительно эффективно замедлили распространение вируса, поместив 11-миллионный город практически в тотальный карантин.

Эпидемиологи сомневаются, что запрет на поездки из Европы приведет к такому же результату, учитывая тот факт, что новый коронавирус уже распространился по Америке.