У студента Тартуского университета обнаружен коронавирус

Сегодня коронавирус Covid-19 был выявлен у одного из студентов-медиков Тартуского университета. Студент присутствовал на учебе со вторника по среду, пишет Tartu Postimees.
Список людей, которые вступали в тесный контакт с зараженным, составит Департамент здоровья. Это же ведомство отвечает за коммуникацию с ними.
Вопросы дальнейшей деятельности, связанной со зданиями Тартуского университета, будет решать ректорат вуза вместе с руководителями подразделений, использующих здание.
Люди, которые подозревают у себя коронавирусную инфекцию, должны обратиться к своему семейному врачу, проконсультироваться по телефону 1220 или позвонить по номеру экстренной помощи 112, если это необходимо.
Университет заботится о здоровье своих сотрудников и студентов, поддерживает тесные контакты с Департаментом здоровья и предоставляет постоянные веб-рекомендации по защите от инфекции и предотвращению распространения коронавируса.