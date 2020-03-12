У студента Тартуского университета обнаружен коронавирус

Список людей, которые вступали в тесный контакт с зараженным, составит Департамент здоровья. Это же ведомство отвечает за коммуникацию с ними.

Вопросы дальнейшей деятельности, связанной со зданиями Тартуского университета, будет решать ректорат вуза вместе с руководителями подразделений, использующих здание.

Люди, которые подозревают у себя коронавирусную инфекцию, должны обратиться к своему семейному врачу, проконсультироваться по телефону 1220 или позвонить по номеру экстренной помощи 112, если это необходимо.