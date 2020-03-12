Чт, 12.03.2020
Турция не будет закрывать границу для беженцев, пытающихся въехать в Европу, это решенное дело. Реджеп Тайип Эрдоган

У студента Тартуского университета обнаружен коронавирус

Tartu ülikooli peahoone.

ФОТО: Sille Annuk

Сегодня коронавирус Covid-19 был выявлен у одного из студентов-медиков Тартуского университета. Студент присутствовал на учебе со вторника по среду, пишет Tartu Postimees.

Список людей, которые вступали в тесный контакт с зараженным, составит Департамент здоровья. Это же ведомство отвечает за коммуникацию с ними. 

Вопросы дальнейшей деятельности, связанной со зданиями Тартуского университета, будет решать ректорат вуза вместе с руководителями подразделений, использующих здание.

Люди, которые подозревают у себя коронавирусную инфекцию, должны обратиться к своему семейному врачу, проконсультироваться по телефону 1220 или позвонить по номеру экстренной помощи 112, если это необходимо.

Университет заботится о здоровье своих сотрудников и студентов, поддерживает тесные контакты с Департаментом здоровья и предоставляет постоянные веб-рекомендации по защите от инфекции и предотвращению распространения коронавируса.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ