Блог новостей ⟩ Коронавирус продолжает распространяться по Эстонии

По данным Департамента здоровья, у 68 человек был положительный результат на вирус COVID-19 к вечеру 13 марта. Как сказал министр финансов Мартин Хельме, в Эстонии началась вторая фаза распространения инфекции, поэтому сейчас важнее всего минимизировать количество контактов между людьми.