Блог новостей ⟩ Коронавирус продолжает распространяться по Эстонии
К вечеру 13 марта в Эстонии у почти 70 человек зафиксирован вирус COVID-19. 12 марта эстонское правительство пошло на беспрецедентные меры и ввело в стране чрезвычайное положение.
По данным Департамента здоровья, у 68 человек был положительный результат на вирус COVID-19 к вечеру 13 марта. Как сказал министр финансов Мартин Хельме, в Эстонии началась вторая фаза распространения инфекции, поэтому сейчас важнее всего минимизировать количество контактов между людьми.
Хельме предупредил, что в ближайшие дни количество инфицированных коронавирусом людей несомненно возрастет и достигнет максимальных значений через две-три недели.
Rus.Postimees ведет блог о развитии ситуации с распространением коронавируса: