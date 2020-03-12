Пт, 13.03.2020
Турция не будет закрывать границу для беженцев, пытающихся въехать в Европу, это решенное дело. Реджеп Тайип Эрдоган
4

Блог новостей ⟩ Коронавирус продолжает распространяться по Эстонии
В стране почти 70 зараженных

Negatiivne koroona viiruse test. Foto on illustratiivne

ФОТО: pharmaceutical-technology.com

К вечеру 13 марта в Эстонии у почти 70 человек зафиксирован вирус COVID-19. 12 марта эстонское правительство пошло на беспрецедентные меры и ввело в стране чрезвычайное положение.

По данным Департамента здоровья, у 68 человек был положительный результат на вирус COVID-19 к вечеру 13 марта. Как сказал министр финансов Мартин Хельме, в Эстонии началась вторая фаза распространения инфекции, поэтому сейчас важнее всего минимизировать количество контактов между людьми.

Хельме предупредил, что в ближайшие дни количество инфицированных коронавирусом людей несомненно возрастет и достигнет максимальных значений через две-три недели.

Rus.Postimees ведет блог о развитии ситуации с распространением коронавируса:

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ