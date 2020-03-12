Репс: с понедельника все школы в Эстонии закроются

С понедельника, 16 марта, все школы в Эстонии закроются - такое решение приняла кризисная правительственная комиссия в четверг.
Министр образования и науки Майлис Репс подтвердила, что с понедельника закроются все школы, центры профобразования, университеты и школы по интересам, пишет Rus.ERR.
Это значит, что учебная работа перейдет в заочный или домашний режим.
Детские сады первоначально останутся открытыми, но правительство советует при возможности оставлять детей дома.
Дальше вопрос открытия детсадов будет решаться в зависимости от ситуации.