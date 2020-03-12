Чт, 12.03.2020
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Репс: с понедельника все школы в Эстонии закроются

Майлис Репс

ФОТО: Sander Ilvest

С понедельника, 16 марта, все школы в Эстонии закроются - такое решение приняла кризисная правительственная комиссия в четверг.

Министр образования и науки Майлис Репс подтвердила, что с понедельника закроются все школы, центры профобразования, университеты и школы по интересам, пишет Rus.ERR.

Это значит, что учебная работа перейдет в заочный или домашний режим.

Детские сады первоначально останутся открытыми, но правительство советует при возможности оставлять детей дома.

Дальше вопрос открытия детсадов будет решаться в зависимости от ситуации.

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