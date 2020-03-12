Видео ⟩ Репс: чрезвычайное положение будет введено с 97-процентной вероятностью

Чрезвычайное положение в Эстонии ранее никогда не объявлялось, и сейчас обсуждается необходимость его введения. По словам министра образования и науки Майлис Репс, чрезвычайное положение, скорее всего, будет объявлено, пишет Postimees.
Репс сказала, что меры все еще обсуждаются. «Под руководством министра юстиции идут оживленные дебаты», - сказала она.
«Такого в Эстонии еще никогда не было, чрезвычайная ситуация - очень мощный инструмент. Это означает меры вплоть до введения в эксплуатацию движимого имущества», - пояснила Репс.
В эфире «Актуальной камеры» министр отметила, что принципиальное решение по сути принято.