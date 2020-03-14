Александр Голобородько: мой герой нравится людям, потому что он – не сука

– Габриэля принято сравнивать с Робин Гудом. А понимали ли вы, что «Реликвия» – политический фильм, и ваша роль во многом политическая? Процитирую Пеэтера Якоби, который играл Иво: «Совершенно ясно, что это – антисоветский фильм, антизавоевательский». Ингрида Андриня удивлялась, что «эстонцы так хорошо понимают тоску Латвии по свободе и осмеливаются снимать об этом кино»...

– Вот не знаю. Не забывайте, что редактором фильма был замечательный писатель Леннарт Мери, будущий первый президент Эстонской Республики. Ни о какой антисоветчине и речи быть не могло. Да, фильм был необычным хотя бы потому, что музыку к нему исполнил рок-ансамбль. В то время рок-музыка в СССР была не в чести, и в советский прокат в русском варианте пошел не рок – пошел Георг Отс. Это было умно, кстати, – многие восхищаются именно Отсом, тем, как он поет...

Некий контекст бунта существовал – но вне фильма и вне сценария. В романе события происходят ведь на фоне Ливонской войны, а мой герой – он Гавриил, наполовину русский. И он – диссидент, он скрывается в Лифляндии от опричников. Однако в фильме всё это в конечном счете вылилось в историю бессмысленности. Бессмысленности и традиционной жестокой власти, и так называемой свободы. Да, «наша реликвия – свобода», но это жуткий обман, которым люди пользуются уже миллионы лет: слова всегда одни и те же, а никакой свободы нет ни у большевиков, ни у капиталистов, ни у эстонцев, ни у украинцев, ни у кого. И когда в финале мы все вместе едем, кажется, что это веселая партизанская дружина, свободолюбивые люди... но я-то знал, о чем эта сцена на самом деле. О том, что Габриэлю всё это ой как не нравится! Он едет и думает: «Господи, с кем я? С этими людьми, которые монастырь спалили?..» Я даже попросил Ингриду на меня иногда посматривать – мол, что это ты? А я сыграл то, что сыграл. И это и есть, по-моему, настоящее диссидентство. Благодаря ему история перестала быть плоской, получила объем.

Съемки любовной сцены между Агнес (Ингрида Андриня) и Габриэлем (Александр Голобородько). Стоит режиссер Григорий Кроманов. ФОТО: Tallinnfilm/Rahvusarhiiv

Философичный Кроманов, сексуальная Эве и закрытая Ингрида

– И все-таки автор сценария «Последней реликвии» Арво Валтон говорил, что нечто антисоветское в фильме было: «В шестидесятые никто не хотел быть лакеем советского режима, но и находиться в прямой оппозиции было невозможно. Альтернатива была – стать свободным человеком, свободным от этого общества... Суть поисков была в том, чтобы стать независимым и не сделаться винтиком в машине. Габриэль был героем – и свободным человеком». Между тем ваш дебютный фильм, «Туманность Андромеды», – это фантастическая коммунистическая утопия. Вы сами верили в коммунизм?