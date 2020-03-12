В Эстонии объявлено чрезвычайное положение
В связи со вспышкой коронавируса правительство решило объявить чрезвычайное положение. В связи с этим жителям придется учитывать некоторые изменения в повседневной жизни и управлении страной.
Чрезвычайное положение действует до 1 мая 2020 года, если правительство не решит иначе. Изменения коснутся в том числе школ, культурной жизни и поездок на судах. Нельзя будет проводить публичные мероприятия.
«Абсолютным приоритетом правительства является защита здоровья жителей Эстонии, - подчеркнул премьер-министр Юри Ратас. – Чрезвычайное положение необходимо для того, чтобы Эстония могла наиболее эффективно противостоять распространению коронавируса. Государство должно дать населению ясные и при необходимости обязательные к исполнению инструкции, которые помогут остановить вирус».
Премьер-министр добавил, что одних только усилий государства для преодоления кризиса недостаточно. «Мы в ситуации, когда каждый человек должен внести свою лепту в защиту здоровья населения. Я понимаю неудобства, которые всем нам причиняет введение чрезвычайного положения, но на кону защита не только здоровья, но и жизней людей».
Юри Ратас сказал также, что, поскольку распространение вируса – это комплексная проблема, которая влияет на разные сферы жизни Эстонии, то борьба с ним требует чрезвычайных мер. «Помимо общественного здоровья необходимо также эффективно и оперативно решать проблемы, связанные с экономикой», - сказал премьер-министр.
«Чрезвычайную ситуацию, вызванную распространением вируса, больше нельзя решать без применения руководящих мер, предусмотренных Законом о чрезвычайной ситуации», - добавил он.
Предложение ввести чрезвычайную ситуацию сделала правительственная комиссия, которой руководит премьер-министр. Комиссия соберется на новое заседание в пятницу, 13 марта.
Завтра в 9 утра в Доме Стенбока состоится пресс-конференция, в которой примут участие премьер-министр Юри Ратас, министр внутренних дел Март Хельме, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и министр социальных дел Танель Кийк.
Особый порядок касается следующего:
Публичные собрания
Запрещены все публичные собрания.
Учеба в образовательных учреждениях
С понедельника, 16 марта во всех школах необходимо приостановить обычную учебную работу и перевести ее на заочную и домашнюю форму обучения.
Во всех начальных и основных школах, гимназиях, профессиональных училищах, вузах и университетах к завтрашнему дню, 13 марта, необходимо подготовить инфодень, где будут даны инструкции и материалы для дальнейшей организации учебной работы.
В университетах и научных учреждениях продолжится научная работа и работа по развитию.
Учеба учащихся с особыми потребностями будет рассмотрена отдельно.
Вопрос об открытии детсадов и яслей будет решать местное самоуправление или другой держатель детсада.
С понедельника, 16 марта, необходимо приостановить работу кружков по интересам.
Такой порядок обучения будет действовать до изменения ситуации. Необходимость мер будет оцениваться через каждые две недели.
Граница и международное паромное сообщение
В местах пересечения границы будет введен санитарный контроль для установления у людей симптомов коронавируса.
Также люди при въезде в страну должны будут заполнить анкету, чтобы было возможно установить, где они находились.
В аэропортах и портах будет введен санитарный контроль и введено требование заполнения анкет подобно наземным пограничным пунктам.
На линии Таллинн-Стокгольм-Таллинн необходимо приостановить продажу круизных рейсов.
В сотрудничестве с судовой компанией будут разработаны и применены меры по ограничению распространения вируса.
Районы риска
Минсоц и МИД каждое утро будут рассматривать, какие регионы мира отличаются высоким и средним риском заражения.
По состоянию на 12 марта это следующие страны: Китай, Италия, Иран, Южная Корея, некоторые департаменты Франции, земли Германии, австрийский Тироль, Япония, Сингапур и Испания - Мадрид, Каталония и Страна басков. Граждане Эстонии и иностранные граждане, прибывающие из этих стран, должны две недели находиться в карантине.
Прочие изменения в организации жизни
Библиотеки останутся открытыми лишь в ограниченном объеме.
До 1 мая для посещения закрыты музеи и кино. Представления, концерты и конференции запрещены.
До 1 мая запрещены спортивные соревнования.
В учреждениях социальной опеки, больницах и тюрьмах начинает действовать запрет на посещение.
Чрезвычайное положение - это событие, которое:
- угрожает жизни или здоровью множества людей,
- наносит большой материальны ущерб, большой ущерб окружающей среде и масштабные перебои в оказании жизненно важных услуг
- для разрешения которого требуется быстрая реакция нескольких учреждений или лиц
- для решения которого необходимо введение отличного от обычного порядка управления.
Если ситуация не отвечает признакам чрезвычайного положения, но есть вероятность, что в ближайшем будущем ситуация может стать чрезвычайной, ее называют "риском чрезвычайной ситуации".
Как указано в анализе риска от Департамента здоровья, распространение коронавируса можно считать сценарием чрезвычайной ситуации: "В мире в человеческой популяции возникает новая опасная инфекционная болезнь, которая распространяется от человека к человеку и ввоз которой в Эстонию обусловит возникновение эпидемии внутри страны".
При чрезвычайном положении помощь до человека может доходить медленнее, поэтому важно, чтобы люди могли самостоятельно справляться до прибытия помощи.
В четверг вечером в Эстонии было введено чрезвычайное положение.
Чрезвычайное положение вводится, когда необходимы меры, применяемые при чрезвычайном положении.
В этом случае могут:
- обязать людей работать
- входить без разрешения собственника в строения и на частные территории
- вводить запрет на пребывание и иным способом ограничивать свободу передвижения
- принудительно отчуждать движимое имущество (например, использовать песок, стройматериалы, топливо и т.д.)
- забирать технику в принудительное пользование (например, транспортные средства, тяжелую технику и т.д.)
- ограничивать проведение общественных собраний и мероприятий.