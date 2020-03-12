В Эстонии объявлено чрезвычайное положение

Чрезвычайное положение действует до 1 мая 2020 года, если правительство не решит иначе. Изменения коснутся в том числе школ, культурной жизни и поездок на судах. Нельзя будет проводить публичные мероприятия.

«Абсолютным приоритетом правительства является защита здоровья жителей Эстонии, - подчеркнул премьер-министр Юри Ратас. – Чрезвычайное положение необходимо для того, чтобы Эстония могла наиболее эффективно противостоять распространению коронавируса. Государство должно дать населению ясные и при необходимости обязательные к исполнению инструкции, которые помогут остановить вирус».

Премьер-министр добавил, что одних только усилий государства для преодоления кризиса недостаточно. «Мы в ситуации, когда каждый человек должен внести свою лепту в защиту здоровья населения. Я понимаю неудобства, которые всем нам причиняет введение чрезвычайного положения, но на кону защита не только здоровья, но и жизней людей».

Юри Ратас сказал также, что, поскольку распространение вируса – это комплексная проблема, которая влияет на разные сферы жизни Эстонии, то борьба с ним требует чрезвычайных мер. «Помимо общественного здоровья необходимо также эффективно и оперативно решать проблемы, связанные с экономикой», - сказал премьер-министр.

«Чрезвычайную ситуацию, вызванную распространением вируса, больше нельзя решать без применения руководящих мер, предусмотренных Законом о чрезвычайной ситуации», - добавил он.

Предложение ввести чрезвычайную ситуацию сделала правительственная комиссия, которой руководит премьер-министр. Комиссия соберется на новое заседание в пятницу, 13 марта.

Завтра в 9 утра в Доме Стенбока состоится пресс-конференция, в которой примут участие премьер-министр Юри Ратас, министр внутренних дел Март Хельме, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и министр социальных дел Танель Кийк.

Особый порядок касается следующего:

Публичные собрания

Запрещены все публичные собрания.

Учеба в образовательных учреждениях

С понедельника, 16 марта во всех школах необходимо приостановить обычную учебную работу и перевести ее на заочную и домашнюю форму обучения.

Во всех начальных и основных школах, гимназиях, профессиональных училищах, вузах и университетах к завтрашнему дню, 13 марта, необходимо подготовить инфодень, где будут даны инструкции и материалы для дальнейшей организации учебной работы.

В университетах и научных учреждениях продолжится научная работа и работа по развитию.

Учеба учащихся с особыми потребностями будет рассмотрена отдельно.

Вопрос об открытии детсадов и яслей будет решать местное самоуправление или другой держатель детсада.

С понедельника, 16 марта, необходимо приостановить работу кружков по интересам.

Такой порядок обучения будет действовать до изменения ситуации. Необходимость мер будет оцениваться через каждые две недели.

Граница и международное паромное сообщение

В местах пересечения границы будет введен санитарный контроль для установления у людей симптомов коронавируса.

Также люди при въезде в страну должны будут заполнить анкету, чтобы было возможно установить, где они находились.

В аэропортах и портах будет введен санитарный контроль и введено требование заполнения анкет подобно наземным пограничным пунктам.