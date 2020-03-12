Пт, 13.03.2020
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В Эстонии объявлено чрезвычайное положение
Обновлено в 01:15

Tanel Kiik

ФОТО: Madis Veltman

В связи со вспышкой коронавируса правительство решило объявить чрезвычайное положение. В связи с этим жителям придется учитывать некоторые изменения в повседневной жизни и управлении страной.

Чрезвычайное положение действует до 1 мая 2020 года, если правительство не решит иначе. Изменения коснутся в том числе школ, культурной жизни и поездок на судах. Нельзя будет проводить публичные мероприятия.

«Абсолютным приоритетом правительства является защита здоровья жителей Эстонии, - подчеркнул премьер-министр Юри Ратас. – Чрезвычайное положение необходимо для того, чтобы Эстония могла наиболее эффективно противостоять распространению коронавируса. Государство должно дать населению ясные и при необходимости обязательные к исполнению инструкции, которые помогут остановить вирус».

Премьер-министр добавил, что одних только усилий государства для преодоления кризиса недостаточно. «Мы в ситуации, когда каждый человек должен внести свою лепту в защиту здоровья населения. Я понимаю неудобства, которые всем нам причиняет введение чрезвычайного положения, но на кону защита не только здоровья, но и жизней людей».

Юри Ратас сказал также, что, поскольку распространение вируса – это комплексная проблема, которая влияет на разные сферы жизни Эстонии, то борьба с ним требует чрезвычайных мер. «Помимо общественного здоровья необходимо также эффективно и оперативно решать проблемы, связанные с экономикой», - сказал премьер-министр.

«Чрезвычайную ситуацию, вызванную распространением вируса, больше нельзя решать без применения руководящих мер, предусмотренных Законом о чрезвычайной ситуации», - добавил он.

Предложение ввести чрезвычайную ситуацию сделала правительственная комиссия, которой руководит премьер-министр. Комиссия соберется на новое заседание в пятницу, 13 марта.

Завтра в 9 утра в Доме Стенбока состоится пресс-конференция, в которой примут участие премьер-министр Юри Ратас, министр внутренних дел Март Хельме, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и министр социальных дел Танель Кийк.

Особый порядок касается следующего:

Публичные собрания

Запрещены все публичные собрания.

Учеба в образовательных учреждениях

С понедельника, 16 марта во всех школах необходимо приостановить обычную учебную работу и перевести ее на заочную и домашнюю форму обучения.

Во всех начальных и основных школах, гимназиях, профессиональных училищах, вузах и университетах к завтрашнему дню, 13 марта, необходимо подготовить инфодень, где будут даны инструкции и материалы для дальнейшей организации учебной работы.

В университетах и научных учреждениях продолжится научная работа и работа по развитию.

Учеба учащихся с особыми потребностями будет рассмотрена отдельно.

Вопрос об открытии детсадов и яслей будет решать местное самоуправление или другой держатель детсада.

С понедельника, 16 марта, необходимо приостановить работу кружков по интересам.

Такой порядок обучения будет действовать до изменения ситуации. Необходимость мер будет оцениваться через каждые две недели.

Граница и международное паромное сообщение

В местах пересечения границы будет введен санитарный контроль для установления у людей симптомов коронавируса.

Также люди при въезде в страну должны будут заполнить анкету, чтобы было возможно установить, где они находились.

В аэропортах и портах будет введен санитарный контроль и введено требование заполнения анкет подобно наземным пограничным пунктам.

На линии Таллинн-Стокгольм-Таллинн необходимо приостановить продажу круизных рейсов.

В сотрудничестве с судовой компанией будут разработаны и применены меры по ограничению распространения вируса.

Районы риска

Минсоц и МИД каждое утро будут рассматривать, какие регионы мира отличаются высоким и средним риском заражения.

По состоянию на 12 марта это следующие страны: Китай, Италия, Иран, Южная Корея, некоторые департаменты Франции, земли Германии, австрийский Тироль, Япония, Сингапур и Испания - Мадрид, Каталония и Страна басков. Граждане Эстонии и иностранные граждане, прибывающие из этих стран, должны две недели находиться в карантине.

Прочие изменения в организации жизни

Библиотеки останутся открытыми лишь в ограниченном объеме.

До 1 мая для посещения закрыты музеи и кино. Представления, концерты и конференции запрещены.

До 1 мая запрещены спортивные соревнования.

В учреждениях социальной опеки, больницах и тюрьмах начинает действовать запрет на посещение.

Чрезвычайное положение - это событие, которое:

  • угрожает жизни или здоровью множества людей,
  • наносит большой материальны ущерб, большой ущерб окружающей среде и масштабные перебои в оказании жизненно важных услуг
  • для разрешения которого требуется быстрая реакция нескольких учреждений или лиц
  • для решения которого необходимо введение отличного от обычного порядка управления.

Если ситуация не отвечает признакам чрезвычайного положения, но есть вероятность, что в ближайшем будущем ситуация может стать чрезвычайной, ее называют "риском чрезвычайной ситуации".

Как указано в анализе риска от Департамента здоровья, распространение коронавируса можно считать сценарием чрезвычайной ситуации: "В мире в человеческой популяции возникает новая опасная инфекционная болезнь, которая распространяется от человека к человеку и ввоз которой в Эстонию обусловит возникновение эпидемии внутри страны".

При чрезвычайном положении помощь до человека может доходить медленнее, поэтому важно, чтобы люди могли самостоятельно справляться до прибытия помощи.

В четверг вечером в Эстонии было введено чрезвычайное положение.

Чрезвычайное положение вводится, когда необходимы меры, применяемые при чрезвычайном положении.

В этом случае могут:

  • обязать людей работать
  • входить без разрешения собственника в строения и на частные территории
  • вводить запрет на пребывание и иным способом ограничивать свободу передвижения
  • принудительно отчуждать движимое имущество (например, использовать песок, стройматериалы, топливо и т.д.)
  • забирать технику в принудительное пользование (например, транспортные средства, тяжелую технику и т.д.)
  • ограничивать проведение общественных собраний и мероприятий.

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