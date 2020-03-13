Школы закроют, детсады будут закрывать, исходя из ситуации

С понедельника, 16 марта, следует закрыть все общеобразовательные школы, профессиональные училища, молодежные центры и кружки по интересам. В пятницу, 13 марта, учителя смогут договориться с учениками о дальнейших действиях и заданиях, а ученики - взять с собой из школ необходимые учебные материалы.

В университетах и научных учреждениях продолжится научная деятельность.

На данный момент деятельность детских садов продолжится, решение о закрытии конкретных детских садов будут принимать исходя из ситуации. Несмотря на это просим всех родителей, у кого есть такая возможность, оставить детей дома.

Работу смогут пока что продолжить и школы для детей с особыми потребностями и закрытые детские учреждения. На их счет решения будут приниматься исходя из ситуации в сотрудничестве со школами и их содержателями.

Министерство образования подчеркивает, что во время периода дистанционного обучения должны быть отменены также кружки по интересам, тренировки и т.д. Это значит, что ученикам следует воздержаться от внешкольных занятий по интересам, просим их оставаться дома. Родителей просим следить за тем, чтобы дети следовали этому запрету.

Просим местные самоуправления и содержателей школ передать информацию о приостановлении деятельности всем, кто занимается организацией досуга школьников.