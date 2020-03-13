Франция закрывает школы и вузы, Бельгия - бары и рестораны

Во Франции с 16 марта и до последующего уведомления будут закрыты детские сады, школы и вузы. Об этом в четверг, 12 марта, объявил президент страны Эмманюэль Макрон, назвав ситуацию с распространением коронавируса SARS-CoV-2 самым серьезным кризисом в области национального здравоохранения за минувшие сто лет.

"Мы - только в начале этого кризиса, - уверен Макрон. - Несмотря на все наши усилия остановить вирус, он продолжает распространяться и набирать темпы".

Выборы отменять не будут

Эмманюэль Макрон рекомендовал лицам старше 70, страдающим хроническими заболеваниями и респираторными проблемами, а также инвалидам по возможности оставаться дома. Он добавил, что последние, конечно, могут выйти за покупками, подышать свежим воздухом, однако должны максимально ограничить свои контакты.

Вместе с тем муниципальные выборы 15 марта отменены не будут, оговорился глава французского государства.

Бельгия хочет избежать итальянского сценария

К похожим мерам прибегла и Бельгия. В этой стране будут закрыты школы, отменены все культурные мероприятия, приостановлена работа баров и ресторанов. Об этом заявила 12 марта премьер-министр Софи Вильмес по итогам заседания Совета национальной безопасности. Новый режим вступит в силу с 00.01 субботы, 14 марта. Тем не менее, речь не идет о полной изоляции, подчеркнула Вильмес. "Мы хотим избежать такой ситуации, как в Италии. Эти меры должны предотвратить строгую изоляцию", - добавила она.

В обеих странах скончались свыше 60 человек