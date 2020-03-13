НХЛ остановила сезон из-за коронавируса

«В свете происходящих событий, связанных с коронавирусом, после консультаций с медицинскими экспертами и совещания с советом директоров НХЛ объявляет об остановке сезона, начиная с сегодняшнего дня.

Наша цель – снова играть, как только это будет уместно и разумно, чтобы мы смогли завершить сезон и вручить Кубок Стэнли победителю.

Мы благодарим болельщиков за терпение и надеемся, что вы будете здоровы», – сказал комиссионер лиги Гэри Беттмэн.

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн дал комментарии после решения лиги приостановить сезон из-за коронавируса.

«Последние пару недель мы, как и все остальные, следили за тем, что происходит. Вскоре перешли от повседневных дел к мониторингу ситуации по часам, а затем и минутам. Мы выстраивали стратегию нашего реагирования.

Но прошлой ночью, когда в НБА выявили положительный тест, и им пришлось отменить игру, мне стало ясно, что будет дальше. Мы знали, что, как только такое случится с кем-то из игроков, это все изменит.

Я решил, что пришло время опередить события и не ждать, пока коронавирус найдут у кого-то из наших игроков. Если бы все шло своим чередом, то по всей вероятности, в какой-то момент у кого-то тест оказался бы положительным.

Мы отослали всех домой, попросили команды временно ввести карантин. Мы собираемся продолжать следить за развитием ситуации с коронавирусом.

Я немного колебался насчет использования слова «приостановка». Надеемся и ожидаем, что когда все вернется на круги своя и это будет безопасно и разумно, мы сможем вернуться, возобновить сезон и в конечном итоге разыграть Кубок Стэнли.

Насколько далеко может быть сдвинут календарь летом? На этот вопрос я не могу ответить прямо сейчас. Но сейчас мы работаем над этим постоянно.

Мы изучаем все обстоятельства, и когда они будут благоприятными, когда мы сможем играть, тогда посмотрим, что можно сделать.

Надеюсь, что в какой-то момент мы вернемся к нормальной жизни, и это касается не только НХЛ или других видов спорта, но и всего остального», – сказал Беттмэн.