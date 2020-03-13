Пт, 13.03.2020
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Департамент шоссейных дорог обратился к водителям с важным предупреждением

Скользкая дорога.

ФОТО: Ants Liigus

Департамент шоссейных дорог предупреждает, что в пятницу из-за инея на дорогах может быть скользко.

Рано утром дорожное покрытие основных и крупных государственных шоссе было влажным или мокрым. В Северной, Западной и Центральной Эстонии температуры минусовые и из-за инея на дорожном покрытии трассы местами скользкие.  В Западной и Южной Эстонии из-за сильного ветра а дорогам могут быть упавшие деревья и сломанные ветки. 

По прогнозу погоды, днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди и мокрый снег. Температура воздуха и температура у дорожного покрытия плюсовые.

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