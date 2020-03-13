Департамент шоссейных дорог обратился к водителям с важным предупреждением

Рано утром дорожное покрытие основных и крупных государственных шоссе было влажным или мокрым. В Северной, Западной и Центральной Эстонии температуры минусовые и из-за инея на дорожном покрытии трассы местами скользкие. В Западной и Южной Эстонии из-за сильного ветра а дорогам могут быть упавшие деревья и сломанные ветки.