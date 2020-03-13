Закроют ли на карантин Английскую Премьер-лигу? Тренер "Арсенала" Микель Артета сдал положительный тест на коронавирус

Лондонский клуб объявил, что сегодня база команды была закрыта, а сотрудники, контактировавшие с Артетой в последнее время, находятся в изоляции.

Вся первая команда «канониров», тренерский штаб, а также значительное количество сотрудников базы будут помещены на карантин. Это коснется и определенного числа людей из клубной академии, которую тоже закрыли в качестве меры предосторожности.

В «Арсенале» полагают, что те сотрудники, которые не имели близкого контакта с Артетой в последнее время, в ближайшие дни вернутся к работе.

В помещениях базы и академии клуба пройдут процедуры дезинфекции, на остальных объектах работа продолжится в нормальном режиме.

«Очень разочарован, но я решил пройти тест, когда плохо себя почувствовал. Вернусь к работе, как только мне разрешат сделать это», – сообщил Артета.

«Здоровье наших людей, а также всех окружающих является нашим приоритетом, это всегда в центре нашего внимания.

Все наши мысли с Микелем, который расстроен, но находится в хорошем расположении духа.

Мы находимся в постоянном контакте с ответственными людьми, чтобы должным образом разобраться в данной ситуации, и ждем возобновления тренировок и матчей – как только получим одобрение от медиков», – заявил директор «Арсенала» Винай Венкатешам.