ФОТО ⟩ Хотите купить водонапорную башню? Продается!

В центре Эльва продается уникальный объект, пишет портал Kodustiil. Это водонапорная башня, когда-то бывшая частью железнодорожной станции.
Безусловно, бывшая водонапорная башня - замечательный объект для людей, любящих творчество и имеющих вкус и фантазию. В настоящий момент земля, на которой стоит башня, имеет статус производственной, а сама башня называется "прочее строение". Однако, как сказано, в объявлении, статус можно изменить.
Высота башни от земли до крыши - 23 метра, обхват нижней части здания снаружи - 6,4 метров, внутри - 5 метров. Обхват верхней части снаружи 7,6 метров, внутри - 6,4 метров. Высота узкой части - 14 метров, а широкой - 8 метров.
Подробности этого уникального предложения находятся на странице портала недвижимости KV.EE.