ФОТО ⟩ Хотите купить водонапорную башню? Продается!

Безусловно, бывшая водонапорная башня - замечательный объект для людей, любящих творчество и имеющих вкус и фантазию. В настоящий момент земля, на которой стоит башня, имеет статус производственной, а сама башня называется "прочее строение". Однако, как сказано, в объявлении, статус можно изменить.