World Athletics оштрафовала Всероссийскую федерацию легкой атлетики за допинговые скандалы и ограничила присутствие российских атлетов

Сегодня в Монако прошло заседание Совета World Athletics, на котором рассматривалась возможность изменения статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Организация ограничена в правах с ноября 2015-го из-за многочисленных допинговых нарушений.

«В ноябре прошлого года мы остановили процесс восстановления ВФЛА после обвинений по делу о подделке документов (прыгуна в высоту Данила Лысенко). Позднее министерство спорта отозвало аккредитацию ВФЛА, после чего у нее сменилось все руководство, оно не имеет связи с предыдущей системой. К тому же, новый президент признал нарушения.

Рабочая группа подготовила ряд санкций для ВФЛА из-за нарушений предыдущего режима, включая 10 миллионов долларов штраф, пять из них – немедленно.

Другие пять миллионов являются условным штрафом – при условии, что ВФЛА больше не будет нарушать правила и будет прогрессировать в вопросе восстановления своих прав», – сказал Андерсен.

World Athletics ограничит число российских спортсменов, допущенных к крупным международным стартам в нейтральном статусе, до 10 человек.

«Вторая санкция включает в себя ограничение в 10 человек нейтральных атлетов на Олимпиаде, чемпионате Европы и остальных крупных соревнованиях в этом году.

Это обсуждалось в свете того, что нужно сделать, чтобы изменить культуру в России. Как вы понимаете, предыдущая система с «нейтральными» атлетами не достигла цели изменить систему в достаточной мере, поэтому мы решили найти цифру, которая бы смогла побудить необходимые изменения.

В Рио-2016 была всего одна легкоатлетка, в Дохе на чемпионате мира-2019 – кажется, 28, поэтому мы решили, что число 10 будет подходящим для этой цели.