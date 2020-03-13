Через колебания к чрезвычайному положению

Поскольку премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия) хочет принимать решения в коалиции на основании консенсуса, вопросы обсуждают до тех пор, пока последний выступающий против или колеблющийся не даст свое согласие.

По информации Postimees, два из трех коалиционных партнеров (Консервативная народная партия Эстонии и часть «Отечества») еще позавчера вечером хотели, чтобы Ратас объявил в четверг чрезвычайное положение. Это дало бы стране больше возможности для борьбы со все разрастающимся распространением коронавируса в Эстонии.

Объявление чрезвычайного положения ждали многие самоуправления, чьи возможности в борьбе с вирусом ограничены. Например, мэр Таллинна Михаил Кылварт (Центристская партия) обратился в правительство с предложениями, которые могли бы стать методами профилактики распространения коронавируса. Они включали в себя и введение двухнедельного карантина для людей, возвращающихся из всех опасных регионов, а также создание правовой основы для отмены мероприятий и введение общих правил для учебных заведений по всей Эстонии.

Например, Таллиннской городской управе нужна была помощь в отмене концерта Филиппа Киркорова, который должен был пройти сегодня в Ледовом холле «Тондираба». Мероприятие отменили потому, что столичным градоначальникам удалось убедить организаторов концерта самостоятельно.

До вчерашнего дня введению чрезвычайного положения мешало как минимум колебание. Postimees намекали, что некоторые политики опасаются возникновения паники и сопряженного с ней возможного экономического спада.

В качестве одного из примеров указывали, что жители Эстонии верят в торговые центры, и если им из-за чрезвычайного положения придется начать закрываться, поскольку их посещает очень много людей, возникнет вопрос, где люди будут покупать еду. Во-вторых, министр юстиции Райво Аэг («Отечество») привел проблемы юридического характера от введения ЧП, которое вводится в новейшей Эстонии впервые.

В какой-то степени в коалиции царят разногласия между приветствующей силовой подход EKRE и придерживающейся мягкой линии Центристской партией. «Отечество», некоторые политики которой открыто поддерживали введение чрезвычайного положения, оказались между ними.

Источники обращают внимание на то, что Ратас хотел проявить осторожность и не торопиться. Вместо введения чрезвычайного положения Ратас сообщил в Рийгикогу, что созвал кризисную комиссию под своим руководством, в которую входят ключевые министры кабинета. Комиссия собралась вчера в два часа дня и начала обсуждение с того момента, на котором прервались утром. Заседание продолжалось до позднего вечера и завершилось введением чрезвычайного положения. С понедельника закрываются все школы, кружки и спортивные секции, в торговых центрах вводится ограничение по количеству людей.