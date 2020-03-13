airBaltic планирует сократить штат сотрудников на 400 человек или больше

"Если самолеты не летают, у экипажей нет работы", - сказал Гаусс, добавив, что в настоящее время в компании около 1800 сотрудников.

Также он сообщил, что в ближайшие три месяца планируется отменить еще около 3700 рейсов. "Мы должны закрыть 23 из 100 маршрутов", - сказал руководитель airBaltic.

В то же время Гаусс заверил, что airBaltic - финансово стабильное предприятие, и эти меры будут реализованы, чтобы преодолеть кризис. "Это временные меры из-за кризиса. Мы должны быть готовы после кризиса возобновить полеты", - сказал он.

Гаусс отметил, что после кризиса перед авиакомпанией откроются новые возможности, потому что не все перевозчики его переживут и сумеют адаптироваться.