Парламент рассмотрит возможность при подозрении на коронавирус брать больничный, оплачиваемый с первого дня

Внесение изменений в Закон о медицинском страховании вчера инициировала парламентская фракция оппозиционной Социал-демократической партии. Действующий сейчас Закон о медицинском страховании не позволяет выплачивать компенсацию в случае подозрения на инфекционную болезнь.

«Этот шаг обязательно замедлит дальнейшее распространение вируса и позволит защитить здоровье людей. Данный законопроект восстановит справедливость по отношению к тем, кто из-за угрозы вируса вынужден оставаться дома – снизится финансовая нагрузка как работников, так и работодателей. Социал-демократы с учетом критической ситуации просят рассмотреть этот законопроект в ускоренном порядке», – сказал председатель Социал-демократической партии Индрек Саар вчера.