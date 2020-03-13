Пт, 13.03.2020
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Парламент рассмотрит возможность при подозрении на коронавирус брать больничный, оплачиваемый с первого дня

Menetletakse ravikindlustuse seaduse muutmise eelnõu.

ФОТО: Shutterstock

Правление Рийгикогу в пятницу приняло в производство законопроект, предлагающий изменить закон и выплачивать компенсацию по нетрудоспособности с первого дня тем работникам, которые остаются дома с подозрением на заражение коронавирусом.

Внесение изменений в Закон о медицинском страховании вчера инициировала парламентская фракция оппозиционной Социал-демократической партии. Действующий сейчас Закон о медицинском страховании не позволяет выплачивать компенсацию в случае подозрения на инфекционную болезнь. 

«Этот шаг обязательно замедлит дальнейшее распространение вируса и позволит защитить здоровье людей. Данный законопроект восстановит справедливость по отношению к тем, кто из-за угрозы вируса вынужден оставаться дома – снизится финансовая нагрузка как работников, так и работодателей. Социал-демократы с учетом критической ситуации просят рассмотреть этот законопроект в ускоренном порядке», – сказал председатель Социал-демократической партии Индрек Саар вчера.

Если соответствующий законопроект будет поддержан Рийгикогу, то по назначению семейного врача застрахованные в Эстонии работники смогут оставаться дома при подозрении на инфекционную болезнь и получать компенсацию с первого дня.

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