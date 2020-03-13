ФОТО ⟩ Вилла в Пярну - скромная снаружи и стильная внутри

При проходившей под надзором Департамента защиты памятников реконструкции всех находящихся на земельном участке зданий особое внимание уделялось сохранению аутентичным деталям.

Общая площадь участка 1388 м2. Площадь двухэтажного дома 284,1 м2. В доме три отдельных входа. На каждом этаже имеется своя кухня и ванные комнаты. Всего в доме четыре спальни.

Вилла Siitan. ФОТО: KV.EE

На участке также находится вспомогательное строение площадью 84,2 м2 с баней и гостевой квартирой. В обоих зданиях земляное отопление полностью автоматическая вентиляционная система.

Вилла Siitan. ФОТО: KV.EE

Примечательно и само расположение недвижимости: знаменитый пярнуский пляж с историческим зданием, водный центр Terviseparadiis и стадион. До центра города - 1,2 километра.

Вилла Siitan. ФОТО: KV.EE