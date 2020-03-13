Фото с места событий ⟩ В Тартумаа задержаны двое подозреваемых в убийстве молодого мужчины

В ночь на 13 марта в волости Камбья, рядом со зданием в поселке Юленурме было обнаружено мертвое тело мужчины с признаками насилия. Личность не установлена. Недалеко от места обнаружения тела были задержаны двое молодых людей, которых и подозревают в убийстве молодого мужчины.

Мотив убийства и другие обстоятельства будут установлены в ходе расследования. «По первоначальным данным, трое мужчин были знакомы, однако то, какие события могли привести к столь тяжким последствиям, выяснит полиция в ходе уголовного дело, которое возбуждено на основе параграфа об убийстве», - сказал майор полиции Тартуского отделения Юллар Сымера.