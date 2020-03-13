Ратас: чрезвычайное положение не предусматривает закрытия спортивных залов и спа-салонов

«Вчерашнее решение не касается свадеб и похорон. Конечно, есть события, которые нельзя откладывать, но необходимо обеспечить личную гигиену и избегать контактов», - сказал Ратас.

Министр социальных дел Танель Кийк отметил, что все целесообразно отложить любые встречи, которые могут быть отложены. «В условиях чрезвычайного положения неудобства предупреждают о теоретической угрозе. Гораздо разумнее пойти на свежий воздух, бегать в парк. Скорее, нужно избегать спортивных залов, крупных публичных условий спорта», - сказал он.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сказал, что чем меньше люди контактирует, тем меньше вероятность распространения заболевания. «На этом построены все эти ограничения. Они установлены по одному и главному соображению: если мы не примем эти ограничения сейчас, мы фактически столкнемся с большими проблемам. Несомненно, ограничения меняют распорядок жизни людей, предпринимательства, и в нынешней ситуации мы должны поддерживать друг друга. Вместе мы выберемся из этой каши», - отметил Рейнсалу.