Все бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны закрыты минимум до вторника

В связи с распространением коронавируса Департамент полиции и погранохраны (PPA) временно закрывает все залы обслуживания по всей Эстонии.
Первоначально залы обслуживания остаются закрытыми до вечера понедельника, 16 марта.
«Чтобы предпринять все возможное для предотвращения распространения коронавируса и защитить здоровье людей, с сегодняшнего дня мы временно закрываем все бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны, которые ежедневно посещают тысячи людей», - сказала Маргит Ратник, руководитель бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны.
Залы обслуживания закрыты сегодня, 13 марта и в понедельник, 16 марта. Через СМИ и сайт politsei.ee объявят, как будет организована работа с 17 марта.
Многие услуги PPA можно получить, не выходя из дома, в разделе самообслуживания здесь.