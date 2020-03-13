Пт, 13.03.2020
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  • Все бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны закрыты минимум до вторника

Все бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны закрыты минимум до вторника

Департамент полиции и погранохраны

ФОТО: Urmas Luik/Pärnu Postimees

В связи с распространением коронавируса Департамент полиции и погранохраны (PPA) временно закрывает все залы обслуживания по всей Эстонии. 

Первоначально залы обслуживания остаются закрытыми до вечера понедельника, 16 марта. 

«Чтобы предпринять все возможное для предотвращения распространения коронавируса и защитить здоровье людей, с сегодняшнего дня мы временно закрываем все бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны, которые ежедневно посещают тысячи людей», - сказала Маргит Ратник, руководитель бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны.

Залы обслуживания закрыты сегодня, 13 марта и в понедельник, 16 марта. Через СМИ и сайт politsei.ee объявят, как будет организована работа с 17 марта.

Многие услуги PPA можно получить, не выходя из дома, в разделе самообслуживания здесь.

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