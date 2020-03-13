Все бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны закрыты минимум до вторника

Первоначально залы обслуживания остаются закрытыми до вечера понедельника, 16 марта.

«Чтобы предпринять все возможное для предотвращения распространения коронавируса и защитить здоровье людей, с сегодняшнего дня мы временно закрываем все бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны, которые ежедневно посещают тысячи людей», - сказала Маргит Ратник, руководитель бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны.

Залы обслуживания закрыты сегодня, 13 марта и в понедельник, 16 марта. Через СМИ и сайт politsei.ee объявят, как будет организована работа с 17 марта.