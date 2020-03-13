На карантин из-за коронавируса в Таллинне закрывается первый спортивный клуб

Фитнес-клуб и танцевальная школа Tantsugeen приняла решение приостановить все тренировки начиная с понедельника, 16 марта.
В заявлении размещенном на своем сайте Tantsugeen выражает сожаление, что из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации тренировки придется на две недели прекратить. О возобновлении тренировок и танцевальных занятий клиентов оповестят дополнительно. Также простой в тренировках будет компенсирован продлением тренировочного сезона, заявили в фитнесс-клубе.
Будут ли закрыты еще какие-то спортивные клубы? Директор по маркетингу сети фитнес-залов MyFitness Марика Мясак пообещала ответить на вопрос относительно закрытия клубов в течение сегодняшнего дня.