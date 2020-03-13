Пт, 13.03.2020
Не исключено, что женщина и сама не ценит себя в достаточной мере. Никогда не помешает, если она будет дальше обучаться и повышать свою квалификацию. Мартин Репинский
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • На карантин из-за коронавируса в Таллинне закрывается первый спортивный клуб

На карантин из-за коронавируса в Таллинне закрывается первый спортивный клуб

Спортзал

ФОТО: Mario Tasane

Фитнес-клуб и танцевальная школа Tantsugeen приняла решение приостановить все тренировки начиная с понедельника, 16 марта.

В заявлении размещенном на своем сайте Tantsugeen выражает сожаление, что из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации тренировки придется на две недели прекратить. О возобновлении тренировок и танцевальных занятий клиентов оповестят дополнительно. Также простой в тренировках будет компенсирован продлением тренировочного сезона, заявили в фитнесс-клубе.

Будут ли закрыты еще какие-то спортивные клубы? Директор по маркетингу сети фитнес-залов MyFitness Марика Мясак пообещала ответить на вопрос относительно закрытия клубов в течение сегодняшнего дня.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ