На карантин из-за коронавируса в Таллинне закрывается первый спортивный клуб

В заявлении размещенном на своем сайте Tantsugeen выражает сожаление, что из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации тренировки придется на две недели прекратить. О возобновлении тренировок и танцевальных занятий клиентов оповестят дополнительно. Также простой в тренировках будет компенсирован продлением тренировочного сезона, заявили в фитнесс-клубе.