Актуально ⟩ Теперь можно заключать нотариальные сделки в в зарубежных представительствах Эстонии

«Дистанционное заверение позволяет людям совершать целый ряд сделок с большим удобством и меньшими временными затратами. Помимо прочего, дистанционное заверение позволяет оформлять доверенности, избегая необходимости поездок в Эстонию и расходов в связи с оформлением доверенности у нотариуса в иностранном государстве – хотя бы расходов на апостилирование и почтовых расходов, – сказала председатель Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон. – Разрабатывая новый портал самообслуживания мы должны были уделять большое внимание тому, чтобы максимальное количество сделок можно было оформить дистанционно. В случае успеха пилотного проекта мы надеемся увеличить число сделок, которые можно заверять на расстоянии, а также расширить число предлагающих услугу зарубежных представительств Эстонской Республики».