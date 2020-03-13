В Русском театре Эстонии до конца апреля отменяются все спектакли

В связи со вспышкой коронавируса правительство Эстонии решило объявить чрезвычайное положение, которое будет действовать до 1 мая 2020. На период до 30 апреля включительно в Русском театре Эстонии отменяются показы всех спектаклей. Билеты, купленные на спектакли до 1 мая 2020 года, остаются действительны до конца этого года.
Все обладатели билетов могут вернуть за них деньги, обменять на подарочную карточку, действительную также до конца этого года, или обменять свои билеты на другую дату показа спектакля. На данный момент касса работает по своему обычному графику: Пн-Пт 11:00 — 19:00; Сб-Вс 14:00 — 18:00. Выходной —государственные праздники. Дополнительная информация: 611 4911, 611 4962, 611 4963 / kassa@veneteater.ee
По мере развития событий Русский театр Эстонии будет держать своих зрителей в курсе о возможных изменениях. Новые даты показов спектаклей будут опубликованы в ближайшее время.
Следите за дальнейшей информацией на сайте театра.