В Русском театре Эстонии до конца апреля отменяются все спектакли

В связи со вспышкой коронавируса правительство Эстонии решило объявить чрезвычайное положение, которое будет действовать до 1 мая 2020. На период до 30 апреля включительно в Русском театре Эстонии отменяются показы всех спектаклей. Билеты, купленные на спектакли до 1 мая 2020 года, остаются действительны до конца этого года.