Названы лауреаты литературного конкурса фонда «Капитал культуры Эстонии» за 2019 год

Церемония награждения, назначенная на 14 марта, День родного языка, перенесена на неопределенный срок ввиду чрезвычайного положения. Тем не менее имена 12 лауреатов литературного конкурса объявлены. В номинации «русская литература» ими стали Людмила Глушковская за книгу «Печаль моя светла» и Нэлли Абашина-Мельц за дело всей жизни.
Книга Людмилы Глушковской посвящена спутнику ее жизни, единомышленнику, соратнику Юрию Зотову (поэтический псевдоним Нил Нерлин), которого по праву можно назвать соавтором: мы читаем его письма, записи в блокнотах, заметки на полях, предаемся его размышлениям. Жизнь семьи, ее сфера воссоздается на разных уровнях – бытовом, творческом, духовном. У книги очень интересная композиция: она словно состоит из трех концентрированных кругов, из которых самый важный, сакральный – центральный круг. Но читателю, прежде чем добраться до него, следует одолеть первые два.
В прошлом году Людмила Францевна завершила свою многолетнюю деятельность на посту главного редактора журнала «Вышгород» (издавался с марта 1994 года) и директора издательства «Русская энциклопедия».
Нелли Абашина-Мельц, поэт и переводчик, автор сборника стихов и эссе «Я не стихи пишу, слагаю строки в жизнь…», больше известна как главный редактор журнала «Таллинн» и руководитель издательства «Александра» на протяжении почти 40 лет. Благодаря ее деятельности многие авторы, переводчики, художники имели и имеют возможность проявлять себя и творчески развиваться. Нэлли Давыдовна активная участница литературных фестивалей и выставок, в том числе международных, ее деятельность можно сравнить с возведением культурных мостов. Неслучайно МИД Эстонии присвоил ей почетное звание народного дипломата.