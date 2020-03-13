Названы лауреаты литературного конкурса фонда «Капитал культуры Эстонии» за 2019 год

Книга Людмилы Глушковской посвящена спутнику ее жизни, единомышленнику, соратнику Юрию Зотову (поэтический псевдоним Нил Нерлин), которого по праву можно назвать соавтором: мы читаем его письма, записи в блокнотах, заметки на полях, предаемся его размышлениям. Жизнь семьи, ее сфера воссоздается на разных уровнях – бытовом, творческом, духовном. У книги очень интересная композиция: она словно состоит из трех концентрированных кругов, из которых самый важный, сакральный – центральный круг. Но читателю, прежде чем добраться до него, следует одолеть первые два.

В прошлом году Людмила Францевна завершила свою многолетнюю деятельность на посту главного редактора журнала «Вышгород» (издавался с марта 1994 года) и директора издательства «Русская энциклопедия».

Нэлли Абашина-Мельц ФОТО: MARINA PUSHKAR/PM/EMF