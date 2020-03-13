В Нарве думают, как обеспечить питание школьникам на карантине

Решено с 14 марта закрыть обе спортивные школы, Дом детского творчества, Дом народов, библиотеки. Количество приемных часов чиновников станет меньше. Все встречи чиновников с иностранными представителями также отменяются. Ранее уже решено было отменить зарубежные командировки.

“Сейчас решается вопрос, как обеспечить сохранение или частичное сохранение питания для школьников, потому что для некоторых это на самом деле проблема, ведь днем дети питались в школе, - сообщил мэр Нарвы Алексей Евграфов. - Отдел культуры в контакте с Министерством образования пытается выяснить, какие возможности для этого есть. Можем ли мы, например, обеспечивать детей сухим пайком, и если можем, то каким образом это организовать?”

Если школьники по решению правительства переводятся на домашнее обучение, то дети дошкольного возраста могут продолжить посещать детские сады. Городские власти ссылаются на рекомендацию министра социальных дел и на то соображение, что группы в детсадах фактически изолированы друг от друга.

“И есть социальная составляющая, - добавил мэр. - Если школу дети могут посещать сами, то без детсада родители вынуждены будут уходить с работы”.

Алексей Евграфов сказал, что члены управы и кризисной комиссии постоянно находятся на связи. При этом он отметил, что ни одного случая заражения коронавирусом в городе не выявлено, и действия носят предупредительный характер.