Кая Каллас: партия реформ готова сотрудничать с правительством

«Я приветствую решение правительства объявить чрезвычайное положение и разделяю мнение премьер-министра о том, что государство само по себе не может остановить распространение коронавируса, - передал слова Каллас пресс-секретарь Партии реформ. - Крайне важно, чтобы каждый человек заботился о себе и своих близких. Важно сократить количество социальных контактов и соблюдать правила гигиены. По возможности, пожалуйста, помогайте тем, кто в данный момент нуждается в помощи, с их простыми повседневными делами».

Каллас выразила надежду, что распространение вируса остановится как можно скорее, а люди смогут вернуться к обычной жизни.

«Партия реформ готова работать вместе с правительством в Рийгикогу над тем, чтобы мы смогли найти быстрые и эффективные решения, которые вселили бы уверенность в предпринимателей и работников. Будь то целевая экстренная финансовая помощь для определенных секторов экономики, более гибкие компенсации болезни и пропуска работы, выделение дополнительных средств для здравоохранения или платежные отпуска с кредитными гарантиями», - сказала Каллас.