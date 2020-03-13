Таллиннская детская больница запретила все посещения

Цель запрета — защитить пациентов, сообщил BNS пресс-секретарь больницы. Он добавил, что передачи можно при необходимости оставлять в инфостоле больницы.

Больница сообщает обращающимся на амбулаторный прием или стационарное лечение, что если они за последние 14 дней вернулись из-за границы, контактировали с инфицированными коронавирусом или резко заболели, нельзя приходить на плановое стационарное лечение и нужно сообщить об этом по адресу loobu@lastehaigla.ee или номеру 697 7200.