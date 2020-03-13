На паромах между островами теперь можно оставаться в машине

Компания TS Laevad предпринимает разные меры для предотвращения распространения вируса на паромах.

«Сейчас, в активный вирусный период, мы предоставляем пассажирам паромов на линиях Виртсу-Куйвасту и Рохукюла-Хельтермаа возможность во время рейса оставаться в транспортных средствах. Тех, кто хочет поесть, что-то купить или посетить туалет, просим соблюдать требования гигиены и рекомендации Департамента здоровья», - сказал председатель правления TS Laevad Яак Каабель.

Со своей стороны фирма установила на всех паромах дозаторы со средствами для дезинфекции рук, а также увеличило частоту уборки помещений на судах. На экранах, установленных на паромах, можно прочесть информацию Департамента здоровья о коронавирусе и рекомендации. TS Laevad подтверждает, что паромное сообщение работает в обычном режиме и следует обычному графику.