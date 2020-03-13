Проверка фактов: коронавирус опустошил полки магазина Selver?

У зрителей могло сложиться впечатление, что посетители в связи с распространением коронавируса раскупили все товары.

Как показала проверка, еще 3 марта Pärnu Postimees сообщал о том, что с 16 марта по 27 апреля в Пярну будет закрыт магазин Suurejõe Selver, поскольку в здании будут проводиться строительные работы, по окончании которых магазин обретет новый облик.