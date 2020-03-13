Проверка фактов: коронавирус опустошил полки магазина Selver?

На этот раз журналистов заинтересовало видео, в котором демонстрировали опустевшие полки пярнуского магазина Selver, пишет Postimees.
У зрителей могло сложиться впечатление, что посетители в связи с распространением коронавируса раскупили все товары.
Как показала проверка, еще 3 марта Pärnu Postimees сообщал о том, что с 16 марта по 27 апреля в Пярну будет закрыт магазин Suurejõe Selver, поскольку в здании будут проводиться строительные работы, по окончании которых магазин обретет новый облик.
Сегодня в Selver прокомментировали ситуацию: «Selver призывает критически относится к набирающим популярность публикациям, распространяемых в социальных сетях. Например, вчера по Facebook активно гулял вводящий в заблуждение ролик, в котором финальную распродажу в пярнуском магазине Suurejõe Selver выдали за нечто иное. Магазин будет временно закрыт на ремонт. Пустые полки в магазине никак не связаны с объявленным в стране чрезвычайным положением».