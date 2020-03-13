Арбитр удалил восемь игроков в матче Кубка Либертадорес из-за драки

Матч второго тура группового этапа Кубка Либертадорес между бразильскими клубами "Гремио" и "Интернасьонал" завершился массовой дракой, передает Р-Спорт.
На 89-й минуте встречи один из игроков "Интернасьоналя" пнул лежащего на газоне соперника, спровоцировав массовую драку, в которой приняли участие футболисты и персонал клубов. По итогам потасовки арбитр удалил по четыре игрока у каждой команды.
Матч завершился со счетом 0:0. По итогам двух первых туров Кубка Либертадорес "Гремио" и "Интернасьонал" делят первое место в своей группе, имея в активе по четыре очка.
Confusão no gramado— Boca Jrs. Global (@BocaJrsGlobal) March 13, 2020
No es la #Libertadores si hay hay pelea pic.twitter.com/uDV2Lr7qYQ