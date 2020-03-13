Арбитр удалил восемь игроков в матче Кубка Либертадорес за драку

На 89-й минуте встречи один из игроков "Интернасьоналя" пнул лежащего на газоне соперника, спровоцировав массовую драку, в которой приняли участие футболисты и персонал клубов. По итогам потасовки арбитр удалил по четыре игрока от каждой команды.