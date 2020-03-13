Пт, 13.03.2020
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Арбитр удалил восемь игроков в матче Кубка Либертадорес за драку

Красная карточка. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kakprosto.ru

Матч второго тура группового этапа Кубка Либертадорес между бразильскими клубами "Гремио" и "Интернасьонал" завершился массовой дракой, передает Р-Спорт.

На 89-й минуте встречи один из игроков "Интернасьоналя" пнул лежащего на газоне соперника, спровоцировав массовую драку, в которой приняли участие футболисты и персонал клубов. По итогам потасовки арбитр удалил по четыре игрока от каждой команды.

Матч завершился со счетом 0:0. По итогам двух первых туров Кубка Либертадорес "Гремио" и "Интернасьонал" делят первое место в своей группе, имея в активе по четыре очка.

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