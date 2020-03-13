Исследование: узнайте, кто в ближайшие годы планирует приобрести недвижимость

По словам продакт-менеджера по кредитам Luminor Хейки Раадика, банк перешел из продолжавшейся последние пару лет фазы реструктуризации в фазу роста, и сегмент ипотечного кредитования является для банка стратегическим направлением. «До сих пор банк финансировал каждого десятого человека из берущих ипотечный кредит. Наша цель в этом году состоит в том, чтобы уже каждый пятый новый ипотечный кредит приходился на наш банк».

Раадик подчеркнул, что Luminor вернулся на рынок ипотечного кредитования по конкурентоспособным ценам, и это стало возможным, в частности, благодаря проведенной на прошлой неделе эмиссии залоговых облигаций на сумму в 500 миллионов евро. «В то же время ясно, что во всех планах теперь необходимо учитывать последствия, вызванные коронавирусом», – добавил он.

По словам эксперта по недвижимости Тыну Тоомпарка, спрос на рынке недвижимости остается высоким. Он поддерживается высоким уровнем занятости и постоянно растущими доходами. «Конкуренция между предложениями также сильна, что держит цены под контролем. Важно следить за влиянием экономических потрясений на экономику Европы и, следовательно, на рынок недвижимости Эстонии», – сказал Тоомпарк.

Спрос также подтверждается исследованием в области кредитования недвижимости, которое Luminor провел в трех балтийских странах. Около трети респондентов – в Эстонии (33%), Латвии (27%) и Литве (35%), планируют приобрести недвижимость в течение следующих пяти лет. Это поддерживается растущими доходами частных лиц, их покупательной способностью и сбережениями. При этом более чем у половины респондентов процесс покупки происходит относительно быстро. От идеи до покупки недвижимости уходит меньше года (59% респондентов в Эстонии, 56% в Латвии и 65% в Литве).

Одна из главных причин покупки дома – желание переехать в другое место и почти в равной степени такая покупка рассматривается как хорошая инвестиция. Желание жить в другом месте одинаково высоко в Эстонии и Литве (38%). В Латвии этот показатель несколько ниже (36%). Жители Латвии (41%) считают приобретение новой недвижимости хорошей инвестицией, а жители Эстонии и Литвы (37% и 35% соответственно) считают это менее важным. Эстония в основном выделяется тем, что имеющееся жилье считается слишком маленьким (жители Эстонии 35%, Латвии 25% и Литвы 26%).

Почти половина респондентов – в Эстонии (48%), Латвии (43%) и Литве (43%) с помощью последнего ипотечного кредита купили квартиру в доме стандартного проекта, например, в панельном. Если говорить о покупке дома, жители Эстонии (14%) предпочитают покупать его в пригороде (по сравнению с 12% в Латвии и 11% в Литве), а жители Литвы (20%) предпочитают дома в городе (11% в Эстонии и Латвии). Жители трех стран чаще всего предпочитают дома площадью 51-80 квадратных метров (45% в Эстонии, 41% в Латвии и 46% в Литве).